Kryeministri i Katarit kërkon kornizë kolektive sigurie për Gjirin që përfshin Iranin
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani për Bloomberg-un në Nju Jork: Gjiri nuk do të jetë si më parë pa një kornizë të qëndrueshme sigurie kolektive që përfshin Iranin; lufta, mundësi për të rimenduar sigurinë rajonale
Kryeministri i Katarit i tha Bloomberg-ut se Gjiri nuk do të jetë si më parë pas luftës, pa një kornizë të qëndrueshme kolektive sigurie që përfshin Iranin. Duke folur në Forumin Ekonomik të Katarit në Nju Jork, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tha se lufta paraqet një mundësi për të rimenduar sigurinë e Gjirit.
Deklarata vjen në një moment kur Katari po luan rolin e ndërmjetësit mes Teheranit dhe Uashingtonit — Teherani ka deklaruar se ia ka përcjellë SHBA-së përmes Katarit listën e kushteve për t’i dhënë fund luftës.
Ndërkohë, analisti republikan dhe ish-zyrtari i Shtëpisë së Bardhë, Mark Pfeifle, i tha Al Jazeera-s se përfshirja e Kinës mund të nxisë diplomacinë SHBA–Iran: sipas tij, sauditët i kanë kërkuar Pekinit të ndihmojë në ndalimin e sulmeve të Huthi-t ndaj forcave amerikane, dhe Huthi-t janë zotuar se nuk po sulmojnë SHBA-në. Pfeifle shtoi se Trump dhe Xi ka të ngjarë të takohen me njëri-tjetrin dhe me shtetet e Gjirit në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork këtë javë.
Të dyja palët, sipas Pfeifle, ende kërkojnë hapësirë për negociata — kur shefi i sigurisë iraniane Mohsen Rezaei përsëriti kërkesat e Teheranit, ai la jashtë dëmshpërblimet dhe paratë për rindërtim, çka analisti e lexon si shenjë se fushata e presionit amerikan po jep efekt.
Burimi: Al Jazeera
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