«Nonsites Revisited» në Nju Jork: James Perkins varros pikturat në tokë dhe i lundron në oqean — natyra si bashkë-autore
NJU JORK – Galeria Hannah Traore në Lower East Side (150 Orchard Street) ka hapur dyert më 17 shtator të “Nonsites Revisited”, solo-ekspozitës së dytë të artistit newyorkez James Perkins (l. 1978), e cila do të qëndrojë e hapur deri më 14 nëntor 2026. Ekspozita vazhdon eksplorimin dhjetëvjeçar të artistit të “nonsite”-it — term i krijuar nga Robert Smithson në vitin 1968 — ku natyra nuk është vetëm frymëzim, por bashkë-autore e veprës.
Veprat lindin përmes një procesi të pazakontë: korniza druri të mbështjellë me mëndafsh — struktura që Perkins i quan “post-totem” — varrosen në tokë, zhyten në ujë apo ekspozohen për muaj e vite në shkretëtira, pyje, male e plazhe. Dielli, kripa, era, rëra, toka, uji dhe bimët i japin formë veprës; më pas mëndafshi hiqet nga korniza dhe ri-tendohet si pikturë, duke mbajtur gjurmën fizike të peizazhit ku u krijua. Veprat e kësaj ekspozite janë formësuar në Fire Island, në Gjirin e Meksikës, në shkretëtirën Sonora, në malet dhe kripërat e Utah-së, madje edhe në mes të Oqeanit Atlantik; një skulpturë dyshemeje përfshin një pisë të rrëzuar nga stuhia në Hudson Valley.
Dy punë, “I’m Tied in Knots Over This” dhe “Life Line”, dolën nga projekti “Nonsite: Atlantic Passage”: gjatë garës transatlantike Route du Rhum 2022 — 3,542 milje detare nga Saint-Malo i Francës në Pointe-à-Pitre të Guadeloupe-së — kanavacat e mëndafshit lundruan për 13 ditë në bordin e velierës së skipper-it Conrad Colman, të ekspozuara ndaj erës, kripës dhe kushteve të Atlantikut të hapur. Në veprën “Engulfed in Love: An Eagle’s Ode to Lucio Fontana”, tre çarje në qendër të mëndafshit u shkaktuan nga një shqiponjë teksa vepra ndodhej në gji — një gjest që evokon kanavacat e prera të Lucio Fontana-së.
Ekspozita sjell edhe “Chord”, instalimin e parë të brendshëm të Perkins-it, krijuar posaçërisht për këtë rast dhe vendosur në dhomën e pasme të galerisë nën dritën e qiellit — një vepër që vazhdon të ndryshojë gjatë gjithë periudhës së ekspozimit. Krahas saj, video-puna “At The Oceans Edge, I Feel Like Everyone Else” gjurmon lëvizjen e vazhdueshme të artistit midis studios dhe peizazhit.
“Ka një element tek to që është shumë më i madh se unë… Toka është objekti i parë që ndajmë,” thotë Perkins, i cili në tekstin “Burying Painting” (2022) e përshkroi Tokën si “objektin që të gjithë ndajmë”, duke shtuar: “Shpresoj të mësojmë ta ndajmë më mirë”. I diplomuar në Kimi në Universitetin Yale, me master në Fotografi nga School of Visual Arts, Perkins ka ekspozuar ndër të tjera në Scottsdale Museum of Contemporary Art, në Norton Museum dhe në Dallas Contemporary.
Burimi: USA Art News (Galeria zyrtare: hannahtraoregallery.com)
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