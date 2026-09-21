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Receta gatimi

Tom Yum Goong — supa pikante tajlandeze me karkaleca, bar limoni dhe gjethe lime kaffir

Supa legjendare tajlandeze me karkaleca — lëngu pikant dhe aromatik me bar limoni, gjethe lime kaffir dhe xhenxhefil që zgjon çdo shije.

· 2 min lexim

Kërkon diçka që zgjon çdo shije? Tom Yum Goong është supa më legjendare e kuzhinës tajlandeze: një lëng i qartë, pikant dhe aromatik, ku karkalecat e freskëta shoqërohen me bar limoni, gjethe lime kaffir, galangal dhe kërpudha. E gatshme në rreth 35 minuta, është zgjidhja perfekte për një vakt të lehtë, por plot karakter.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 1 litër lëng pule (ose lëng perimesh)
  • 300 g karkaleca të freskëta, të pastra dhe të qëruara
  • 2 kërcenjë bar limoni (lemongrass), të prera në copëza 5 cm dhe të shtypura lehtë
  • 4–5 gjethe limoni kaffir, të grira ose të shpuara me thikë
  • 3 cm galangal (ose xhenxhefil), në feta të holla
  • 2–3 speca djegës të thatë, të prerë (ose 2 speca të freskët djegës)
  • 200 g kërpudha, në feta
  • 2–3 lugë salcë peshku (fish sauce)
  • 2–3 lugë lëng limoni të freskët (të shtrydhur në fund)
  • 1 lugë sheqer
  • 1 lugë pastë chili tajlandeze (nam prik pao), sipas dëshirës
  • Koriandër i freskët për zbukurim

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Në një tenxhere hidh lëngun e pulës dhe vendose në zjarr mesatar. Shto barin e limonit, galangalin, gjethet e limonit kaffir dhe specat djegës. Lëre të ziejë 5–7 minuta që aromat të lirohen.
  2. Shto kërpudhat dhe karkalecat. Lëre të ziejë edhe 3–4 minuta, derisa karkalecat të marrin ngjyrë rozë të fortë.
  3. Shto salcën e peshkut, sheqerin dhe pastën e chilit tajlandez. Përziej dhe shijo — shto kripë apo spec sipas shijes.
  4. HIQE tenxheren nga zjarri dhe shto lëngun e limonit të freskët (limoni shtohet në fund që aroma e tij të mos humbasë).
  5. Servire menjëherë në pjata të thella, të zbukuruara me koriandër të freskët dhe, sipas dëshirës, me pak spec djegës shtesë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Për 4 porcione.

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