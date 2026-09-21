Tom Yum Goong — supa pikante tajlandeze me karkaleca, bar limoni dhe gjethe lime kaffir
Supa legjendare tajlandeze me karkaleca — lëngu pikant dhe aromatik me bar limoni, gjethe lime kaffir dhe xhenxhefil që zgjon çdo shije.
Kërkon diçka që zgjon çdo shije? Tom Yum Goong është supa më legjendare e kuzhinës tajlandeze: një lëng i qartë, pikant dhe aromatik, ku karkalecat e freskëta shoqërohen me bar limoni, gjethe lime kaffir, galangal dhe kërpudha. E gatshme në rreth 35 minuta, është zgjidhja perfekte për një vakt të lehtë, por plot karakter.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 1 litër lëng pule (ose lëng perimesh)
- 300 g karkaleca të freskëta, të pastra dhe të qëruara
- 2 kërcenjë bar limoni (lemongrass), të prera në copëza 5 cm dhe të shtypura lehtë
- 4–5 gjethe limoni kaffir, të grira ose të shpuara me thikë
- 3 cm galangal (ose xhenxhefil), në feta të holla
- 2–3 speca djegës të thatë, të prerë (ose 2 speca të freskët djegës)
- 200 g kërpudha, në feta
- 2–3 lugë salcë peshku (fish sauce)
- 2–3 lugë lëng limoni të freskët (të shtrydhur në fund)
- 1 lugë sheqer
- 1 lugë pastë chili tajlandeze (nam prik pao), sipas dëshirës
- Koriandër i freskët për zbukurim
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tenxhere hidh lëngun e pulës dhe vendose në zjarr mesatar. Shto barin e limonit, galangalin, gjethet e limonit kaffir dhe specat djegës. Lëre të ziejë 5–7 minuta që aromat të lirohen.
- Shto kërpudhat dhe karkalecat. Lëre të ziejë edhe 3–4 minuta, derisa karkalecat të marrin ngjyrë rozë të fortë.
- Shto salcën e peshkut, sheqerin dhe pastën e chilit tajlandez. Përziej dhe shijo — shto kripë apo spec sipas shijes.
- HIQE tenxheren nga zjarri dhe shto lëngun e limonit të freskët (limoni shtohet në fund që aroma e tij të mos humbasë).
- Servire menjëherë në pjata të thella, të zbukuruara me koriandër të freskët dhe, sipas dëshirës, me pak spec djegës shtesë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Për 4 porcione.
Tema: karkaleca supë tajlandeze Tom Yum
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