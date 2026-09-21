«Mbreti Lir» në formën zhytëse: The Secret Theatre shpall kastin e produksionit të ri në Long Island City
Produksioni immersiv i tragjedisë së Shakespeare-it, me regji të Richard Mazda dhe Barbara McGlamery, zhvillohet në hapësirën e re të teatrit në Long Island City nga 30 tetori deri më 21 nëntor; Richard Mazda luan Lear-in dhe kompozitori Zev Burrows shkruan partiturën origjinale.
Long Island City, New York — The Secret Theatre ka shpallur kastin dhe ekipin krijues të një produksioni të ri zhytës (immersive) të «Mbretit Lir» të William Shakespeare-it, i cili do të shfaqet nga data 30 tetor deri më 21 nëntor në hapësirën e re të teatrit në Long Island City, Queens.
Ndryshe nga vëniet tradicionale skenike, ky produksion e zhvendos historinë në Britaninë e Epokës së Hekurit dhe e fton publikun të lëvizë me aksionin nëpër shumë hapësira loje, duke u bërë dëshmitar i ngushtë i rënies së një mbretërie. Shfaqjet nisin çdo mbrëmje në orën 20:00.
Regjia është e dyfishtë — e Richard Mazda-s dhe e Barbara McGlamery-t. «Në zemër të saj, Mbreti Lir është një tragjedi familjare. Lir humb gjithçka. Por është edhe historia e forcave që e bëjnë të mundur atë tragjedi — historia e një sistemi që shkatërron vetveten», tha bashkë-regjisorja Barbara McGlamery. «Forma zhytëse i lejon publikut ta përjetojë këtë shembje në një mjedis intim».
Kompozitori Zev Burrows shkruan partiturën origjinale dhe nënkolonën muzikore të shfaqjes. Kostumet janë të Sarah Hudkins-it me asistentin Vanta, ndërsa ndriçimin dhe dizajnin e zërit e kanë Rafael Guzman dhe Juan Morocho. Produksioni drejtohet nga producentja Alyssa Van Gorder, me producente të asociuar Camila Wilson.
Në rolin e Lear-it do të ngjitet vetë Richard Mazda, i rrethuar nga Brian Smiga, Musa Gurnis, Lia Bonfilio, Emily Glaser, Joe Schwalb, Fraser Dickson, Jeffrey Roth, Pat Shay, Davis Wood, Joshua Mutterperl dhe Chuck Sams, me një kompani ansambli që plotëson «mbretërinë e thyer» të Shakespeare-it. Shumica e aktorëve janë anëtarë të sindikatës Equity.
Biletat kushtojnë 35 dollarë dhe mund të blihen në faqen e internetit secrettheatre.com ose në arkën e teatrit ditën e shfaqjes (në varësi të disponueshmërisë). Adresa: The Secret Theatre, 1010 44th Avenue, Long Island City, NY 11101.
Burimi: BroadwayWorld
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