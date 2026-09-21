Cate Blanchett u kërkon spektatorëve të ndalojnë telefonat: “Ka pak vende ku mund të jemi thjesht bashkë”
Pas thirrjes së fundit në National Theatre të Londrës, ylli australian i kërkoi publikut të shfaqjes "Electra/Persona" që ta përjetojë teatrin pa ekran: "E kuptoj që ju pëlqen të filmoni, por e prish për të tjerët."
Pas thirrjes së fundit të shfaqjes “Electra/Persona” në teatrin Lyttelton të National Theatre-it në Londër, Cate Blanchett, ende e veshur me kostumin skenik, iu drejtua drejtpërdrejt publikut me një lutje të qetë dhe të sinqertë: të ndalojnë filmimin e shfaqjeve. Momenti është regjistruar dhe shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale fundjavën e kaluar.
“Ka pak vende në këtë planet ku mund të jemi thjesht bashkë dhe të pranishëm,” tha ajo nga skena. “E kuptoj që ju pëlqen të filmoni thirrjen e fundit, dhe në njëfarë mënyre është lajkatues, por për këdo që po filmon shfaqjen, ju lutem mos e bëni, sepse e prish për grupin tjetër të njerëzve që vijnë dhe janë të pranishëm me ne. Faleminderit shumë.”
“Electra/Persona”, shkruar dhe drejtuar nga Benedict Andrews, bashkon tragjedinë antike “Elektra” të Sofokliut me filmin e Ingmar Bergman-it “Persona” (1966). Blanchett luan krahas aktores gjermane Nina Hoss; të dyja ndërrojnë çdo mbrëmje rolet e Elektra/Elisabeth dhe Klitemnestra/Alma përmes hedhjes së një monedhe me short. Shfaqja luhet në Lyttelton Theatre deri më 10 tetor 2026.
Prania e telefonave në salla është kthyer në një shqetësim në rritje për teatrin botëror, por në këtë rast thirrja ka edhe një dimension praktik: struktura unike e shfaqjes — ku rolet ndryshojnë çdo natë — do të thotë se çdo regjistrim ua prish befasiën spektatorëve të radhës. Thirrja e Blanchett-it u prit me duartrokitje nga publiku në sallë dhe u raportua nga media si Variety dhe BroadwayWorld.
Blanchett, fituese e dy çmimeve Oscar, e nisi karrierën profesionale në skenë me Sydney Theatre Company, dhe rikthimi i saj në teatër me këtë produksion ambicioz është cilësuar si një nga ngjarjet kryesore teatrale të sezonit në Londër.
Burimi: BroadwayWorld
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