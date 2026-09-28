«Cut Off» i Jonah Hill rikthehet në xhirime: pas zërave se Warner Bros. e quante «të pabotueshëm», kasti shihet sërish në set
Jonah Hill, Kristen Wiig dhe Bette Midler u panë duke xhiruar në qendër të Los Angelesit — komedia që u hoq nga kalendari i korrikut këtë vit duket se po i jepet një shans i dytë
LOS ANGELES – Komedia Cut Off, regjia e tretë e Jonah Hill, ka hyrë zyrtarisht në xhirime shtesë (reshoots) në Los Angeles, siç njofton World of Reel në raportimin e 27 shtatorit. Në set janë parë yjet kryesorë të filmit – Hill, Kristen Wiig dhe Bette Midler – duke xhiruar skena të reja.
Fotografitë nga seti, të publikuara nga Just Jared më 24-25 shtator dhe të shpërndara më tej nga Bootleg Betty, tregojnë treshen duke punuar në qendër të Los Angelesit. Pamjet, ku aktorët shfaqen në kostume karakteri mes kamerave dhe ekipit të prodhimit, janë sinjali më i qartë deri tani se studioja po i jep një shans të dytë projektit të kontestuar.
Komedia ndjek historinë e një vëllai e motre të pasur, të luajtur nga Hill dhe Wiig, të cilët për herë të parë detyrohen të përballen me jetën reale – pa mbështetjen financiare të prindërve të tyre. Filmi ishte planifikuar të dilte në kinema më 17 korrik 2026 nga Warner Bros. Pictures, por u hoq papritur nga kalendari në qershor.
Vendimi erdhi pas një vale raportimesh shqetësuese për të ardhmen e filmit. Siç shkruante TheWrap në qershor, shfaqjet testuese kishin rezultuar shumë dobët – një pjesëmarrës e quante filmin “të pashikueshëm” – ndërsa gazetari Matt Belloni i Puck raportonte se brenda studios projekti konsiderohej “i pabotueshëm”.
Një përfaqësues i Hill i mohoi këto pretendime, duke thënë në qershor se filmi ishte ende në post-produksion dhe se shtyrja e datës pasqyronte vetëm këtë faktor – jo një braktisje të projektit.
Xhirimet kryesore të Cut Off nisën në fund të shtatorit 2025 në Kaliforni. Gjatë rrugës, projekti ka kaluar edhe një ndryshim të rëndësishëm kasti: Jennifer Lawrence ishte fillimisht e angazhuar për rolin kryesor, por më vonë u zëvendësua nga Kristen Wiig.
Përkrah tresheve kryesore, në kast janë edhe Nathan Lane, Adriana Barraza, Camila Cabello dhe Chelsea Peretti – një ansambël komik që tregon ambiciet e studimit për titullin.
Belloni sugjeronte në raportimin e tij se fati i filmit mund të vendoset vetëm pasi të përfundohet marrëveshja Warner Bros.–Paramount, duke e lidhur projektin me ristrukturimin më të gjerë të studios.
Për Hillin, Cut Off vjen në një moment delikat të karrierës. Që nga viti 2022, aktori u tërhoq nga aktrimi për arsye ankthi dhe u fokusua te regjia – dhe projekti i tij i fundit, Outcome i këtij viti, i prodhuar nga Apple, mori kritika shumë negative.
Me Hill, Wiig dhe Midler sërish para kamerës, Cut Off duket se po përpiqet ta shndërrojë zhurmën negative të qershorit në një rikthim në tryezën e montazhit – dhe ndoshta, sërish në kalendarin e kinemave.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.