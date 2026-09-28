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28 Sht 2026
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Film

“The Assassin(s)” dominon box office-in korean: 1.3 milionë spektatorë në katër ditë

Thrilleri historik i Hur Jin-ho me Yoo Hae-jin, Park Hae-il dhe Lee Min-ho ka kryesuar shitjet e biletave për katër ditë rresht; vetëm të shtunën tërhoqi mbi 432 mijë spektatorë.

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Thrilleri historik “The Assassin(s)” i regjisorit Hur Jin-ho ka dominuar box office-in korean që në ditën e parë të daljes së tij në kinema, më 23 shtator, duke mbajtur vendin e parë për katër ditë rresht, siç njofton The Korea Times. Filmi, me protagonistët Yoo Hae-jin, Park Hae-il dhe Lee Min-ho, ka regjistruar më shumë se 1.3 milionë hyrje në vetëm katër ditë, sipas të dhënave të Këshillit Korean të Filmit.

Vetëm të shtunën (26 shtator), filmi tërhoqi 432,341 spektatorë në sallat e kinemave — një ritëm i pandalshëm që e ka kthyer atë në fenomenin kryesor të festës së Chuseok. “The Assassin(s)” ka kryesuar gjithashtu shitjet paraprake të biletave për tetë ditë rresht deri të dielën në mëngjes, duke lënë pas çdo rival.

Edhe pjesa tjetër e podiumit nuk ka mundur t’i afrohet liderit: “Tazza: The Song of Beelzebub”, vazhdimi i dramës për botën e kumarit, renditet i dyti me 663,140 spektatorë deri të shtunën — një diferencë e thellë që dëshmon dominimin e plotë të filmit historik, sipas The Korea Times.

Filmi ri-imagjinon hetimin mbi atentatin e vitit 1974 ndaj presidentit Park Chung Hee, në të cilin humbi jetën zonja e parë Yuk Young-soo. Rrëfimi ndjek gazetarë dhe detektivë të guximshëm që rrezikojnë karrierat — dhe vetë jetën — për të zbuluar të vërtetën e ngjarjes që tronditi Korenë e Jugut.

Karriera ndërkombëtare e filmit po merr hov: “The Assassin(s)” pati premierën botërore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Torontos më 16 shtator, ku u rendit i dyti në votimin përfundimtar për Çmimin e Publikut (2nd runner-up), ndërsa më 21 tetor do të hapë Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Singaporit.

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