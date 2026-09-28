MoMA hap ekspozitën e parë kushtuar tërësisht dizajnit të informacionit: «Full Disclosure: The Edge of Information Design»
30 vepra dixhitale dhe analoge, nga harta e kolerës së John Snow-it te raportimet interaktive të «New York Times»-it, në galerinë e nivelit të rrugës — hyrja e lirë deri më 13 qershor 2027
«Muzeu i Artit Modern në Nju Jork (MoMA) hapi dje ekspozitën e tij të parë kushtuar tërësisht dizajnit të informacionit, të titulluar “Full Disclosure: The Edge of Information Design”, siç njofton MoMA në komunikatën zyrtare të publikuar në press.moma.org. Ekspozita paraqet 30 vepra të dizajnit dixhital dhe analog të informacionit, përfshirë gjashtë vepra të blera rishtas nga muzeu, dhe do të qëndrojë e hapur në galerinë e nivelit të rrugës — me hyrje të lirë për publikun — deri më 13 qershor 2027.
Ekspozita është kuruar nga Paola Antonelli, kuratore e lartë e Departamentit të Arkitekturës dhe Dizajnit dhe drejtoreshë e Kërkimit dhe Zhvillimit, së bashku me Jules Bernstein dhe Forrest Pelsue. “Ndërsa të dhënat janë bërë një tipar përcaktues i jetës bashkëkohore, vizualizimi i tyre ka evoluar në një nga fushat më të rëndësishme të dizajnit të kohës sonë”, u shpreh Antonelli, duke shtuar se dizajnerët e informacionit janë “reporterë dhe përkthyes”, që ofrojnë lexime vizuale të qarta, të buruara dhe shpjeguese, të cilat lënë hapësirë për interpretim — madje edhe për imagjinatë.
Ndër veprat e ekspozuara veçohet “Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500” (2023) e Kate Crawford dhe Vladan Joler, që ekziston si në formë dixhitale ashtu edhe si instalacion në shkallë të gjerë, si dhe raportimet interaktive të gazetës “New York Times”, “Why Notre Dame Was a Tinderbox” (2019) dhe “What the Tulsa Race Massacre Destroyed” (2021), të blera nga muzeu në vitin 2025. Gjithashtu në ekspozitë shfaqet “The Seizure of the Iuventa” (2018) e Forensic Architecture dhe Forensic Oceanography, një rindërtim i detajuar i sekuestrimit të anijes humanitare në Mesdhe, si dhe projektet “Synthetic Memories” dhe “Two Sides of the Same Coin” (2025).
Sipas komunikatës, ndonëse shpesh mendohet si produkt i epokës dixhitale, dizajni i informacionit ka një histori të pasur analoge — nga grafiku me shtylla i William Playfair-it (1786) dhe harta e epidemisë së kolerës në Londër e John Snow-it (1854), te diagramet e W.E.B. Du Bois-it të vitit 1900. Ekspozita synon t’i lejojë vizitorët “ta përdorin dizajnin si lente përmes së cilës mund të vlerësojnë dhe navigojnë ekosistemin e brishtë të së vërtetës dhe besimit” të ditëve tona.
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