«Passing Strange» feston 20-vjetorin me rikthim në skenë: Saycon Sengbloh dhe Ty Taylor kryesojnë kastin në Pasadena Playhouse
Muzikali autobiografik i Stew-it, me shtatë nominime për çmimet Tony në 2008-ën, bën premierën në Los Anxhelos nga 4 deri më 29 nëntor, nën drejtimin e fituesit të Tony-t për 2026-ën, Zhailon Levingston
Muzikali «Passing Strange» do të rikthehet në skenë me një produksion të ri për 20-vjetorin e tij në Pasadena Playhouse të Kalifornisë, siç njofton Playbill. Produksioni, me regji nga fituesi i Tony-t për vitin 2026, Zhailon Levingston, do të luhet nga 4 deri më 29 nëntor, duke shënuar premierën e veprës në Los Anxhelos; nata zyrtare e hapjes është caktuar për 8 nëntor.
Kasti do të kryesohet nga Ty Taylor, vokalisti kryesor i grupit Vintage Trouble i njohur edhe nga seriali «Vinyl», në rolin e Narrator-it; Britton Smith («Be More Chill») merr rolin e Youth-it, ndërsa aktorja e nominuar për çmimin Tony, Saycon Sengbloh («Eclipsed»), ngjitet si Nëna. Në ansambël përfshihen Brittany Campbell (turi kombëtar i «Hamilton»), Johnny Laveie («The Book of Mormon»), Devere Rogers («Chicken & Biscuits» në Broadway) si dhe këngëtarja, kompozitorja dhe modelja Tanerélle.
«Passing Strange», me libret dhe tekstet e Stew-it dhe muzikën e Stew-it dhe Heidi Rodewald-it, ndjek udhëtimin autobiografik të Stew-it nga një i ri i humbur në South Central të Los Anxhelosit drejt një odiseje ndërkontinentale mes seksit, drogave dhe rock’n’roll-it. Vepra pati premierën në Broadway në vitin 2008, duke fituar shtatë nominime për çmimet Tony dhe duke marrë trofeun për librin më të mirë të Stew-it; shfaqja origjinale u krijua në bashkëpunim me Annie Dorsen-in, e cila drejtoi inskenimin e parë.
Levingston, i cili fitoi Tony-n për regjinë më të mirë të një muzikali në 2026-ën bashkë me Bill Rauch-in për «Cats: The Jellicle Ball» dhe debutoi në Broadway në krye të «Chicken & Biscuits» në 2021-shin, drejton prodhimin e ri të prezantuar me leje nga Concord Theatricals. Ekipi krijues përfshin drejtorin muzikor Greg Nabours, koreografin Tislarm Bouie, skenografin Lawrence Moten, kostumografin Devario Simmons, ndriçuesin Jared Sayeg dhe dizajneren e zërit Andrea Allmond, ndërsa kastimin e ka bërë RBT Casting e Ryan Bernard Tymensky-t.
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