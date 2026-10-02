NBCUniversal shkurton vende pune në divizionin global të teknologjisë së streaming-ut
Shkurtimet prekin kryesisht Sky-n në Europë, ndërsa disa punonjës në SHBA gjithashtu preken — pjesë e përpjekjes së kompanive mediatike për të përmirësuar fitimet e operacioneve të streaming-ut, siç njofton Reuters
NBCUniversal, njësia mediatike e gjigantit amerikan Comcast, ka nisur shkurtimin e vendeve të punës në organizatën e saj globale të teknologjisë së streaming-ut, siç njofton agjencia e lajmeve Reuters.
Sipas raportimit të Reuters, të publikuar të enjten (1 tetor 2026, ora 22:39 UTC), numri i punonjësve që do të preken do të përcaktohet pas konsultimeve me punonjësit. Një burim i familjarizuar me çështjen tha për agjencinë se pjesa më e madhe e shkurtimeve do të përqendrohet te Sky, krahu europian mediatik i Comcast-it, ndërsa edhe disa punonjës të NBCUniversal në Shtetet e Bashkuara do të preken.
Në një deklaratë, NBCUniversal tha se po propozon ndryshime në organizatën “Global Streaming Technology”, me qëllim që të sigurojë strukturën dhe burimet e duhura për të mbështetur rritjen e ardhshme të kompanisë.
Siç njofton Reuters, këto pushime nga puna vijnë në një kohë kur kompanitë e mëdha mediatike po përpiqen të përmirësojnë marzhet e fitimit të operacioneve të tyre të streaming-ut, pas vitesh investimesh të rënda në teknologji dhe në përmbajtje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.