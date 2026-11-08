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08 Nën 2026
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NHL

Nata e NHL-së: Kucherov vendos në kohën shtesë dhe Lightning përmbysin Wild 4-3, Stars mundin Sharks 4-3 me tri gola në power play

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Nata e së shtunës në NHL solli dy ndeshje me të njëjtin rezultat dramatik, 4-3, të vendosura nga yjet e ekipeve fituese. Tampa Bay Lightning përmbysi Minnesota Wild në kohën shtesë në St. Paul, ndërsa Dallas Stars mundi San Jose Sharks në shtëpi falë tri golave në power play, raportojnë Reuters/Field Level Media dhe NHL.com.

Lightning përmbysin Wild 4-3 në kohën shtesë

Nikita Kucherov shënoi golin e fitores me lojtar më shumë 3:23 minuta pas fillimit të kohës shtesë, pas një pasimi të Jake Guentzel nga zona e slotit, duke mposhtur portierin Calvin Pickard në Grand Casino Arena në St. Paul. Ishte goli i parë i Kucherovit pas shtatë ndeshjesh pa shënuar, sipas Reuters/Field Level Media.

Minnesota e nisi ndeshjen me vrull dhe kryesonte 2-0 pas më pak se tre minutash lojë, me Blake Coleman që shënoi vetëm 55 sekonda pas fillimit dhe Maxim Shabanov që dyfishoi avantazhin. Guentzel e ngushtoi rezultatin në 2-1 vonë në periodën e dytë, por Shabanov shënoi golin e dytë personal në minutën 6:49 të periodës së tretë, duke e çuar Wild në 3-1.

Tampa Bay nuk u dorëzua. Guentzel shënoi golin e dytë të mbrëmjes me 6:16 minuta të mbetura, duke e bërë 3-2, ndërsa Charle-Edouard D’Astous barazoi 3-3 me lojtar më shumë me 3:31 minuta të mbetura, me portierin Dennis Hildeby të tërhequr për një lojtar shtesë në fushë. Në kohën shtesë, Kucherov vendosi fitoren.

Guentzel e mbylli ndeshjen me dy gola dhe një asistim, ndërsa D’Astous shtoi një gol dhe dy asistime. Brayden Point dhe John Carlson dhanë nga dy asistime secili, kurse Hildeby ndali 19 gjuajtje. Për Minnesota, Pickard bëri 30 pritje.

Me këtë fitore, Tampa Bay ka fituar tri ndeshje radhazi dhe ka bilanc 4-0-2 në gjashtë ndeshjet e fundit. Minnesota, edhe pse u mund, mori një pikë për ndeshjen e tetë radhazi (6-0-2 në atë seri) dhe kryeson Konferencën Perëndimore me 28 pikë.

Sipas një raportimi të Associated Press, të cituar nga TSN, Kucherov, fituesi në fuqi i çmimit MVP, ka kërkuar së fundmi një transferim nga Tampa Bay — një zhvillim që e bën golin e tij vendimtar edhe më të veçantë.

Stars mundin Sharks 4-3 me tri gola në power play

Në American Airlines Center në Dallas, Thomas Harley shënoi golin e fitores dhe shtoi dy asistime, duke realizuar golin e tretë të Dallasit në power play në minutën 14:30 të periodës së dytë, për 4-2. Stars e mbyllën ndeshjen 3 nga 5 në power play, sipas NHL.com.

San Jose e hapi rezultatin me Michael Misa në minutën 7:22 të periodës së parë, por Dallas u përgjigj shpejt: Roope Hintz barazoi 1-1 me një gol në power play në minutën 9:16, ndërsa Jamie Benn dhe Jason Robertson shënuan gjithashtu në periodën e parë, duke e çuar Dallasin në 3-1 pas 20 minutave të para. Goli i Benn ishte pika e 999-të e karrierës së tij.

Hintz e mbylli ndeshjen me një gol dhe një asistim, ndërsa Wyatt Johnston dhe Mikko Rantanen dhanë nga dy asistime secili. Portieri Jake Oettinger ndali 20 gjuajtje.

Sharks u afruan me Ivar Stenberg, që e bëri 3-2 në minutën 2:47 të periodës së dytë, dhe me Will Smith, i cili me një gol dhe një asistim e ngushtoi në 4-3 në minutën 17:02 të së dytës, me dy lojtarë më shumë (5 kundër 3). Macklin Celebrini dha tri asistime për San Jose, ndërsa Alex Nedeljkovic bëri 26 pritje.

San Jose pësoi humbjen e pestë radhazi, në ndeshjen e dytë të dy netëve radhazi, ndërsa Dallas përmirësoi bilancin në 10-5-2.

Ndeshja mes Edmonton Oilers dhe Vancouver Canucks ishte ende në zhvillim në momentin e përgatitjes së këtij artikulli dhe nuk është përfshirë në këtë përmbledhje.

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