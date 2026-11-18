Aksionet e Nvidia-s në startup-e arrijnë 65.5 miliardë dollarë, por largimi i Huang vë në dyshim marrëveshjet e ardhshme
Kompania investoi 16 miliardë dollarë në aksione vetëm në tremujorin e fundit dhe raporton 118 miliardë dollarë garanci, por investitorët presin një qasje më të kujdesshme nën drejtimin e përkohshëm të Colette Kress.
Nvidia zbuloi të martën se aksionet e saj në kompani të tjera vlejnë tani 65.5 miliardë dollarë, nga 22 miliardë dollarë të raportuara në janar, siç raporton TechCrunch. Rritja vjen nga investime të reja dhe nga rritja e vlerës së kompanive ekzistuese të portofolit, në një kohë kur gjiganti i çipave është bërë një nga investitorët më me ndikim në ekosistemin e inteligjencës artificiale.
Sipas TechCrunch, kompania investoi 16 miliardë dollarë në aksione vetëm në tremujorin e fundit dhe 58 miliardë dollarë në nëntë muajt e vitit fiskal. Shifrat tregojnë një përshpejtim të fortë krahasuar me nëntor 2025, kur Nvidia kishte raportuar vetëm 5 miliardë dollarë blerje aksionesh në nëntë muajt e atij viti fiskal.
Strategjia nuk është e re. Nvidia deklaroi në fund të vitit 2023 se qëllimi i investimeve të saj korporative është zgjerimi i ekosistemit të inteligjencës artificiale duke mbështetur startup-e që i konsideron “ndryshues loje dhe krijues tregu”. Që atëherë, sipas të dhënave të PitchBook të cituara nga TechCrunch, kompania ka investuar në gati 350 startup-e, mes tyre Anthropic, OpenAI, laboratorët Thinking Machines dhe Reflection, si edhe neocloud-et Lambda, Nscale dhe Crusoe, përveç kompanive të infrastrukturës së AI, robotikës dhe aplikacioneve.
Përveç aksioneve, Nvidia raporton edhe 118 miliardë dollarë garanci, prej të cilave 105 miliardë dollarë janë garancia për qendrën e të dhënave prej 500 miliardë dollarësh të OpenAI-t në Ohio. Në thirrjen e rezultateve të së martës, drejtuesja e përkohshme Colette Kress tha se Nvidia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë financiare për klientët e fortë, por ndërsa tregu piqet dhe bëhen të disponueshme burime të tjera kapitali, kompania do t’i vlerësojë me rigorozitet investimet, angazhimet dhe garancitë e ardhshme. Ajo shtoi se kompania synon t’u kthejë aksionerëve të gjithë fluksin e lirë të parasë që mbetet pas përdorimeve strategjike.
Investitorët i thanë TechCrunch se presin që Kress të ndjekë një qasje më konservatore në investimet në startup-e — më selektive dhe me çeqe më të vogla — ndërsa fondet e kapitalit sipërmarrës po përgatiten për një tërheqje domethënëse të kapitalit të Nvidia-s pas largimit të Jensen Huang. Nëse ky parashikim realizohet, epoka e investimeve të mëdha dhe të shpejta të Nvidia-s në startup-e mund të jetë drejt fundit, edhe pse portofoli i saj prej 65.5 miliardë dollarësh mbetet një nga më të mëdhenjtë në teknologji.
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