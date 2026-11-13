Burrat më të veshur të javës: nga palltoja Prada e Van Dijk te kostumi Dior i Pattinson
Përmbledhja e tapeteve të kuq për burra: futbollistë që mbërrijnë te kombëtaret me Prada e Bottega Veneta, dhe yje premierash me qepje klasike në Londër e Los Anxhelos.
Java e fundit solli një nga përmbledhjet më të gjalla të veshjeve për burra në tapetet e kuq, ku futbollistët që mbërrinin te kombëtaret u bashkuan me yjet e premierave të filmave në Londër e Los Anxhelos, siç njofton Red Carpet Fashion Awards. Nga palltot e gjata prej lëkure te kostumet klasike me qepje të kujdesshme, zgjedhjet e javës treguan se moda për burra po luan gjithnjë e më shumë me ngjyrën, shkëlqimin dhe detajet e dukshme.
Këngëtari Sombr, zakonisht njeri i Valentino-s, u shfaq në turneun e tij me një pamje krejt tjetër: bluzë pa mëngë me xixa Dior Fall 2026 dhe pantallona ari me xixa. Në të njëjtën javë, kapiteni i Liverpool-it Virgil van Dijk mbërriti në grumbullimin e kombëtares së Holandës me pallto të gjatë lëkure ngjyrë kumbulle Prada Fall 2026 dhe syze dielli, ndërsa mesfushori i Real Madridit Eduardo Camavinga mbërriti te Franca me Bottega Veneta: xhaketë kafe me pranga Intrecciato, pantallona të qepura, syze Pathos, mokasina Ugo dhe çantë Corso.
Theo James u shfaq në eventin FYC të Netflix për “The Gentlemen” me kostum P. Johnson në tri nuanca kafeje çokollatë dhe kravatë paisley, një zgjedhje e ngrohtë dhe e qetë për një mbrëmje televizive. Nicholas Hoult, nga ana tjetër, veshi Prada me kuadrate ngjyrë hiri në premierën e “How to Rob a Bank”, duke i dhënë veshjes klasike një ritëm modern me modelin e kuadrateve.
Në shfaqjen e “The Odyssey” në Londër, Robert Pattinson veshi kostum gri Dior me këmishë të bardhë, ndërsa Tom Holland zgjodhi kardigan Louis Vuitton blu të errët me xhinse. Të dyja pamjet qëndruan në anën klasike të tapetit të kuq, por me tone të ndryshme: njëra e rreptë dhe e pastër, tjetra më e relaksuar.
Në galanë LACMA Art+Film, Chris Perfetti veshi xhaketë darke fildishi Brooks Brothers me papion të njëjtë, pantallona të zeza dhe broshë With Clarity. Së bashku, këto pamje e bëjnë javën një shembull të qartë se si tapeti i kuq për burra nuk është më vetëm kostumi i zi, por një hapësirë ku lëkura, xixat, kuadratet dhe ngjyrat e thella gjejnë vendin e tyre.
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