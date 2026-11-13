McKenna Grace me glamur gotik: minifustani transparent prej dantelle i Annie’s Ibiza në Los Anxhelos
Aktorja 20-vjeçare zgjodhi fustanin "Spiritus" me qëndisje floreale dhe rruaza për darkën e artistëve të Cultured Magazine.
McKenna Grace, 20 vjeçe, aktore dhe këngëtare, mori pjesë në darkën ekskluzive të artistëve të Cultured Magazine në Los Anxhelos, ku tërhoqi vëmendjen me një zgjedhje mode me glamur gotik, siç njofton Reality Tea.
Veshi fustanin e zi “Spiritus” të Annie’s Ibiza, stiluar nga Molly Dickson. Minifustani transparent prej dantelle ka një bazë rrjete të tejdukshme, qëndisje delikate floreale dhe rruaza shkëlqyese, ndërsa dekolteja katrore dhe skajet me valëzim (scalloped) i japin një prekje klasike. Motivet botanike janë frymëzuar nga afresket veneciane, kurse mëngët e gjata të ngushta kanë vrima për gishtin e madh dhe shtrihen mbi kurrizin e dorës. Pamjen e plotësoi një choker i zbukuruar në formë kravate, ndërsa të brendshmet e zeza dukeshin lehtë nën pëlhurën transparente.
Për ta plotësuar pamjen, ajo zgjodhi këpucë stiletto të zeza me majë dhe me shkëlqim. Flokët e gjatë bjondë i mbajti me valë të buta, me ndarje në mes dhe baluke perde, ndërsa grimi i butë përfshinte blush pjeshke, buzë në të njëjtën nuancë dhe sy lehtë të theksuar. Ajo zgjodhi gjithashtu vathë të vegjël diamanti dhe thonj të gjatë stiletto ngjyrë bezhë-nude me një vijë vertikale të zezë.
Pamja u vlerësua si një deklaratë mode që tregon se stilet transparente vazhdojnë të dominojnë tapetin e kuq.
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