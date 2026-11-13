⛈️
Tiranë 19°C · Stuhi 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,592 ▼0.35%
DOW 52,297 ▼0.36%
NASDAQ 25,366 ▼0.39%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,917 ▲0.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $70,335 ▼ -4.75% ETH $1,993 ▼ -3.11% XRP $1.0208 ▼ -2.84% SOL $80.3600 ▼ -3.63%
S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,917 ▲0.81 % S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,917 ▲0.81 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Adaspace bie në debutimin në Hong Kong: prodhuesi kinez i satelitëve me inteligjencë artificiale mblodhi 750 milionë dollarë të Hong Kongut SMIC: zinxhiri i furnizimit me çipa për inteligjencën artificiale do të mbetet i tendosur deri në vitin 2027 Beckham dhe Altidore hyjnë në Sallën e Famës së futbollit amerikan, klasa e 2027-s me gjashtë emra Burrat më të veshur të javës: nga palltoja Prada e Van Dijk te kostumi Dior i Pattinson McKenna Grace me glamur gotik: minifustani transparent prej dantelle i Annie’s Ibiza në Los Anxhelos
Menu
Moda

McKenna Grace me glamur gotik: minifustani transparent prej dantelle i Annie’s Ibiza në Los Anxhelos

Aktorja 20-vjeçare zgjodhi fustanin "Spiritus" me qëndisje floreale dhe rruaza për darkën e artistëve të Cultured Magazine.

· 2 min lexim
McKenna Grace

McKenna Grace, 20 vjeçe, aktore dhe këngëtare, mori pjesë në darkën ekskluzive të artistëve të Cultured Magazine në Los Anxhelos, ku tërhoqi vëmendjen me një zgjedhje mode me glamur gotik, siç njofton Reality Tea.

Veshi fustanin e zi “Spiritus” të Annie’s Ibiza, stiluar nga Molly Dickson. Minifustani transparent prej dantelle ka një bazë rrjete të tejdukshme, qëndisje delikate floreale dhe rruaza shkëlqyese, ndërsa dekolteja katrore dhe skajet me valëzim (scalloped) i japin një prekje klasike. Motivet botanike janë frymëzuar nga afresket veneciane, kurse mëngët e gjata të ngushta kanë vrima për gishtin e madh dhe shtrihen mbi kurrizin e dorës. Pamjen e plotësoi një choker i zbukuruar në formë kravate, ndërsa të brendshmet e zeza dukeshin lehtë nën pëlhurën transparente.

Për ta plotësuar pamjen, ajo zgjodhi këpucë stiletto të zeza me majë dhe me shkëlqim. Flokët e gjatë bjondë i mbajti me valë të buta, me ndarje në mes dhe baluke perde, ndërsa grimi i butë përfshinte blush pjeshke, buzë në të njëjtën nuancë dhe sy lehtë të theksuar. Ajo zgjodhi gjithashtu vathë të vegjël diamanti dhe thonj të gjatë stiletto ngjyrë bezhë-nude me një vijë vertikale të zezë.

Pamja u vlerësua si një deklaratë mode që tregon se stilet transparente vazhdojnë të dominojnë tapetin e kuq.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu