Demokrati Roy Cooper përmbys vendin republikan në Karolinën e Veriut dhe mund kandidatin e mbështetur nga Trump, Michael Whatley
Ish-guvernatori demokrat fitoi garën e Senatit sipas projeksioneve të medias, duke u dhënë demokratëve një vend kyç republikan në betejën për kontrollin e dhomës së lartë.
Demokrati Roy Cooper fitoi të martën garën për Senatin në Karolinën e Veriut, siç njofton Reuters, sipas projeksioneve të medias, duke mundur republikanin Michael Whatley, të mbështetur nga presidenti Donald Trump, dhe duke u dhënë demokratëve një vend të rëndësishëm në betejën për kontrollin e Senatit.
Cooper, ish-guvernator i njohur me dy mandate, mundi kandidatin e zgjedhur personalisht nga Trump, pasi bëri fushatë mbi koston e lartë të ushqimeve dhe energjisë, në një kohë kur vlerësimet për Trump kanë rënë.
Republikanët hynë në zgjedhjet e së martës me shumicë 53-47 në Senat, ndërsa demokratëve u duhet një fitim neto prej katër vendesh për të marrë kontrollin e dhomës së lartë.
Cooper, 69 vjeç, do të zëvendësojë senatorin republikan Thom Tillis, i cili njoftoi tërheqjen pasi u nda me Trump për shkurtimet e Medicaid-it në ligjin kryesor të taksave dhe shpenzimeve të presidentit.
Me njohjen në të gjithë shtetin, Cooper ndërtoi një epërsi të konsiderueshme në sondazhe, me mbështetje të fortë nga votuesit e pavarur. Whatley, ish-kryetar i Komitetit Kombëtar Republikan që nuk ka mbajtur kurrë një detyrë të zgjedhur, bëri fushatë përkrah Trump në Karolinën e Veriut; në vitin 2024 Trump e mbështeti atë për të zëvendësuar Ronna McDaniel në krye të RNC-së.
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