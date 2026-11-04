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Bota

Demokrati Jon Ossoff rizgjidhet senator në Xhorxhia, mund Collinsin

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Senatori demokrat Jon Ossoff ka siguruar rizgjedhjen në Xhorxhia, duke mundur kongresmenin republikan Mike Collins, pas muajsh epërsie ndaj rivalit në sondazhe dhe në mbledhjen e fondeve për fushatën.

Fitorja e Ossoff pritet të ringjallë shpresat e demokratëve për të zgjeruar ndikimin në këtë shtet me konkurrencë të fortë mes dy partive, ku Donald Trump fitoi sërish në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

Në zgjedhet e vitit 2020, Ossoff dhe kolegu i tij demokrat, senatori Raphael Warnock, ua morën republikanëve të dyja mandatet e Xhorxhias në Senat. Kjo ndodhi pasi Joe Biden u bë demokrati i parë në dekada që fitoi në këtë shtet në zgjedhjet presidenciale.

Sipas mediave ne SHBA, mandati i ri në Senat mund t’i shërbejë si pikënisje për një kandidaturë presidenciale në vitin 2028, nëse vendos të hyjë në garë.

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