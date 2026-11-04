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Bota

Mbyllet votimi në 20 shtete të tjera të SHBA-së, tri gara në fokus

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Gjatë orës së ardhshme pritet të mbyllet votimi në 20 shtete të tjera amerikane, ndërsa vëmendja përqendrohet te garat e ngushta për Senatin në Teksas, Miçigan dhe Mejn.

Këto tri shtete janë ndër ato që do të ndiqen nga afër në këtë fazë të zgjedhjeve.

Në Teksas, ish-mësuesi James Talarico synon të bëhet demokrati i parë që ky shtet dërgon në Senat pas më shumë se 30 vjetësh. Ai është në një garë të ngushtë me republikanin Ken Paxton, i cili ka mbështetjen e Donald Trumpit.

Në Miçigan, përballja për Senatin mes demokratit Abdul El-Sayed dhe republikanit Mike Rogers ka tërhequr vëmendjen kombëtare. Të dielën, në një zhvillim të minutës së fundit, kundërshtari i El-Sayed në zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate shprehu mbështetjen për Rogersin.

Në Mejn, senatorja republikane Susan Collins po përpiqet të ruajë mandatin në një shtet që priret të mbështesë demokratët. Collins, e cila ka votuar për shkarkimin e Trumpit, përballet me një sfidë të ngushtë nga kundërshtari i saj, Troy Jackson.

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