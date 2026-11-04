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Amerika

Guvernatori Josh Shapiro rizgjidhet në Pennsylvania, mund republikanen Stacy Garrity dhe siguron mandatin e dytë

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Guvernatori demokrat në detyrë Josh Shapiro fitoi rizgjedhjen në Pennsylvania të martën, duke mundur kandidaten republikane Stacy Garrity. Associated Press e shpalli fitues në orën 20:01 sipas orës lindore, duke i siguruar një mandat të dytë ish-prokurorit të përgjithshëm të shtetit.

Shapiro hyri në garë si favorit i qartë: ai grumbulloi dhe shpenzoi dukshëm më shumë se Garrity, sondazhet e tregonin me epërsi dyshifrore, ndërsa vlerësuesit kombëtarë Cook Political Report, Sabato’s Crystal Ball dhe Inside Elections e klasifikonin garën si “Solid Democratic”, pra të sigurt për demokratët, sipas The Center Square.

Në javën e fundit të fushatës, Shapiro bëri fushatë përkrah kandidatëve demokratë për Dhomën e Përfaqësuesve në katër distrikte të Pensilvanisë.

Gjatë asaj jave, ai e paraqiti garën e tij si një zgjedhje përballë një kandidateje që e përshkroi si “vulë gome” për presidentin Donald Trump, duke thënë se votuesit mund të vendosin një kontroll mbi Trump.

Fitorja e mban postin e guvernatorit të Pensilvanisë, një nga shtetet më të rëndësishme fushëbetejë në politikën amerikane, në duart e demokratëve, në një natë kur kontrolli i Kongresit mbetet ende i pavendosur.

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