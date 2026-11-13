Beckham dhe Altidore hyjnë në Sallën e Famës së futbollit amerikan, klasa e 2027-s me gjashtë emra
David Beckham dhe Jozy Altidore, dy nga emrat më të njohur që kanë kaluar nëpër Major League Soccer, do të hyjnë në National Soccer Hall of Fame si pjesë e klasës së vitit 2027, siç njofton MLSSoccer.com pas shpalljes zyrtare në Frisco të Teksasit.
Sipas njoftimit zyrtar të National Soccer Hall of Fame, klasa e vitit 2027 ka gjashtë emra: Jozy Altidore, Sir David Beckham, Julie Johnston Ertz, Lothar Osiander, Megan Rapinoe dhe Tatu. Të gjashtët do të pranohen në një ceremoni private më 16 prill 2027 në Toyota Stadium, stadiumin e FC Dallas në Frisco.
Altidore, Ertz dhe Rapinoe u zgjodhën nga lista e lojtarëve, të tre në vitin e parë të së drejtës për zgjedhje, ndërsa Beckham dhe Tatu u zgjodhën nga lista e veteranëve dhe Osiander nga lista e ndërtuesve. Në votimin e lojtarëve, Altidore, Ertz dhe Rapinoe morën secili 46 nga 48 vota, 95,8 për qind. Te veteranët, Tatu mori 22 vota, 91,7 për qind, dhe Beckham 19 vota, 79,2 për qind, ndërsa Osiander mori 18 vota, 75 për qind, te ndërtuesit.
Beckham ndryshoi MLS-në kur iu bashkua LA Galaxy-t në vitin 2007 nga Real Madridi, duke sjellë një publicitet dhe popullaritet që liga nuk e kishte njohur më parë. Ai fitoi dy MLS Cup me Galaxy-n, në 2011 dhe 2012, përkrah Landon Donovanit dhe Robbie Keane, luajti 98 ndeshje të sezonit të rregullt dhe 17 ndeshje playoff-i dhe u zgjodh në MLS Best XI në 2011. Pas pensionimit si lojtar, Beckhami është bashkëpronar dhe president i Inter Miami CF, e udhëhoqi klubin drejt titullit të parë MLS Cup në 2025 dhe Miami nënshkroi me Lionel Messin në korrik 2023. Komisioneri i MLS-së, Don Garber, vetë anëtar i Hall of Fame, ia dha lajmin Beckhamit gjatë takimit të Board of Governors.
Altidore e filloi karrierën në MLS me Red Bull New York në vitet 2006-2008, kaloi tetë sezone jashtë vendit në Spanjë, Angli, Holandë dhe Turqi dhe u kthye në 2015 te Toronto FC, ku fitoi MLS Cup-in dhe Supporters’ Shield në 2017, plus tre Canadian Championships radhazi nga 2016 në 2018. Ai u pensionua pas dy sezoneve me New England Revolution, 2022-2023. Për kombëtaren e SHBA-së, Altidore bëri 115 paraqitje nga 2007 në 2019 dhe shënoi 42 gola, i treti në historinë e ekipit, ishte titullar në të katër ndeshjet e Botërorit 2010 dhe luajti një ndeshje në Botërorin 2014 para se të dëmtohej.
Klasa plotësohet nga dy kampione botërore me SHBA-në: Julie Ertz, 123 ndeshje ndërkombëtare nga 2013 në 2023, pjesë e fitoreve në Botërorët 2015 dhe 2019, me 20 gola dhe dy herë lojtarja e vitit e federatës, në 2017 dhe 2019; dhe Megan Rapinoe, 203 paraqitje nga 2006 në 2023, fituese e dy Botërorëve, e Topit të Artë dhe Këpucës së Artë në 2019, me 63 gola ndërkombëtarë, medalje ari olimpike në 2012 dhe lojtarja më e mirë në botë e FIFA-s në 2019. Tatu, sulmuesi brazilian, ishte dy herë lojtari më i vlefshëm i Major Indoor Soccer League dhe ylli i Dallas Sidekicks nga 1984 në 1992, me titullin e 1987. Lothar Osiander e drejtoi kombëtaren e SHBA-së nga 1986 në 1988 dhe ekipin olimpik në 1988 dhe 1992, ishte trajneri i parë i LA Galaxy-t, që e çoi në finalen e parë të MLS Cup-it në 1996, dhe drejtoi San Jose-n në 1999 dhe 2000.
«Pak klasa e kapin gjerësinë e historisë së futbollit amerikan si klasa e vitit 2027», tha drejtori ekzekutiv i Hall of Fame, Djorn Buchholz, në njoftimin zyrtar. «Këta gjashtë individë kanë ndihmuar të përcaktohen epoka, të frymëzohen breza dhe të ngrihet loja në këtë vend».
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