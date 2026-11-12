Nashville nënshkruan me 17-vjeçarin Xavier Aguilar, kontratë homegrown deri në 2030-31
Nashville SC ka nënshkruar me mesfushorin sulmues Xavier Aguilar një kontratë homegrown që zgjat deri në sezonin 2030-31, me opsion edhe për sezonin 2031-32, siç njoftoi MLSSoccer.com.
Aguilar është 17 vjeç dhe është ndërkombëtar i ri i SHBA-së. Ai iu bashkua akademisë së Nashville në vitin 2025.
Sipas marrëveshjes, gjatë Sprint Season 2027 dhe sezonit 2027-28 ai do të jetë në listën e Huntsville City FC, filialit të Nashville në MLS NEXT Pro, ndërsa kontrata e tij me ekipin e parë nis në sezonin 2028-29.
Për Huntsville, Aguilar ka shënuar 1 gol në 22 paraqitje, duke shënuar golin e parë profesional në ndeshjen playoff të MLS NEXT Pro 2026 të klubit.
“X është një lojtar sulmues i talentuar që ka treguar aftësinë për të krijuar dhe përfunduar raste për gol në nivelin e akademisë dhe tani në MLS NEXT Pro me Huntsville City FC”, tha Mike Jacobs, president i operacioneve të futbollit dhe menaxher i përgjithshëm i Nashville. Sipas Jacobs, loja e Aguilar në stërvitje me ekipin e parë gjatë verës e përforcoi këtë vlerësim, ndërsa klubi është i emocionuar për kapitullin e radhës në karrierën e tij.
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