☁️
Tiranë 21°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,608 ▼0.15%
DOW 52,465 ▼0.04%
NASDAQ 25,394 ▼0.28%
NAFTA 88.32 ▲2.07%
ARI 3,884 ▼2.92%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,672 ▼ -3.74% ETH $2,015 ▼ -3.29% XRP $1.0298 ▼ -3.01% SOL $81.5000 ▼ -4.08%
S&P 500 7,608 ▼0.15 % DOW 52,465 ▼0.04 % NASDAQ 25,394 ▼0.28 % NAFTA 88.32 ▲2.07 % ARI 3,884 ▼2.92 % S&P 500 7,608 ▼0.15 % DOW 52,465 ▼0.04 % NASDAQ 25,394 ▼0.28 % NAFTA 88.32 ▲2.07 % ARI 3,884 ▼2.92 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Parlamenti Europian i heq sërish imunitetin Latinopoulou, këtë herë për padinë e Papadimoulis Katy Perry bën daljen e parë publike pas dënimit të Russell Brand EMIRATET E BASHKUARA – Aksident tragjik në Fujairah, 14 të vdekur dhe 30 të plagosur nga përplasja e 23 automjeteve TURQI – Rrëzohet helikopteri ushtarak në Malatya, humbin jetën katër ushtarakë Anglia, Tuchel: Dua të qëndroj deri në Euro 2028, kemi punë për të bërë
Menu
MLS

Nashville nënshkruan me 17-vjeçarin Xavier Aguilar, kontratë homegrown deri në 2030-31

· 2 min lexim
Nashville nënshkruan me 17-vjeçarin Xavier Aguilar, kontratë homegrown deri në 2030-31

Nashville SC ka nënshkruar me mesfushorin sulmues Xavier Aguilar një kontratë homegrown që zgjat deri në sezonin 2030-31, me opsion edhe për sezonin 2031-32, siç njoftoi MLSSoccer.com.

Aguilar është 17 vjeç dhe është ndërkombëtar i ri i SHBA-së. Ai iu bashkua akademisë së Nashville në vitin 2025.

Sipas marrëveshjes, gjatë Sprint Season 2027 dhe sezonit 2027-28 ai do të jetë në listën e Huntsville City FC, filialit të Nashville në MLS NEXT Pro, ndërsa kontrata e tij me ekipin e parë nis në sezonin 2028-29.

Për Huntsville, Aguilar ka shënuar 1 gol në 22 paraqitje, duke shënuar golin e parë profesional në ndeshjen playoff të MLS NEXT Pro 2026 të klubit.

“X është një lojtar sulmues i talentuar që ka treguar aftësinë për të krijuar dhe përfunduar raste për gol në nivelin e akademisë dhe tani në MLS NEXT Pro me Huntsville City FC”, tha Mike Jacobs, president i operacioneve të futbollit dhe menaxher i përgjithshëm i Nashville. Sipas Jacobs, loja e Aguilar në stërvitje me ekipin e parë gjatë verës e përforcoi këtë vlerësim, ndërsa klubi është i emocionuar për kapitullin e radhës në karrierën e tij.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu