Irani sinjalizon gatishmëri për diplomaci — por edhe për konflikt: pret një delegacion pakistanez në Teheran
Sipas tij, zyrtarët e lartë iranianë — përfshirë sekretarin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare dhe ministrin e Jashtëm — kanë thënë se Irani është gati për diplomaci dhe se po i përcjell kushtet e tij SHBA-së përmes ndërmjetësuesve katarë. Kushtet, sipas Teheranit, janë “shumë të qarta” për mënyrën e ri-angazhimit në diplomaci dhe përfundimit të luftës me Shtetet e Bashkuara.
Një tjetër sinjal pozitiv është pritshmëria e një delegacioni pakistanez në Teheran, të kryesuar nga ministri i Brendshëm i Pakistanit.
Por ka edhe anën e dytë: iranianët thonë se në rast të një raundi të ri përshkallëzimi, kjo mund të çojë në një konflikt rajonal të plotë — dhe Irani është gati edhe për këtë.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade
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