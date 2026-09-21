Carmen Machi merr Çmimin Kombëtar të Kinematografisë 2026 në San Sebastián — fjalimi i saj për gratë e pjekura në kinema
Carmen Machi ka marrë të shtunën, më 19 shtator 2026, Çmimin Kombëtar të Kinematografisë në një ceremoni të mbajtur në kuadër të edicionit të 74-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të San Sebastián-it (18–26 shtator 2026). Çmimi iu dorëzua nga ministri i Kulturës së Spanjës, Ernest Urtasun, në praninë e kolegëve si Paco León, Natalia de Molina dhe regjisori Félix Sabroso.
Çmimi Kombëtar i Kinematografisë është një nga njohjet më prestigjioze të kinemasë spanjolle; jepet nga Instituti i Kinematografisë dhe Arteve Audiovizive (ICAA) i Ministrisë së Kulturës që nga viti 1980 dhe shoqërohet me një shpërblim prej 30,000 eurosh. Më parë e kanë marrë emra si Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, regjisori Fernando Trueba dhe producentja Esther García; fituese e vitit të kaluar ishte Eduard Fernández. Juria e zgjodhi Machi-n duke e cilësuar “një nga aktoret më të rëndësishme të komedisë në historinë e kinemasë spanjolle”, që ka shkëlqyer “në të gjitha zhanret” dhe ka lidhur masivisht me publikun pa iu larguar kurrë projekteve autoriale.
Carmen Machi (Madrid, 1963), 63 vjeç, është një nga figurat më të dashura të ekranit spanjoll: publiku e njeh për rolet në serialet “7 vidas” dhe “Aída”, për filmat “Hable con ella” (“Fol me të”) dhe “Los abrazos rotos” (“Përqafimet e thyera”) të Pedro Almodóvar-it, si dhe për çmimin Goya për aktoren më të mirë në rol dytësor për “Ocho apellidos vascos” (“Tetë mbiemra baskë”). Së fundmi ajo ka luajtur në serialet “La Mesías” dhe “Celeste”.
Momenti më emocional i mbrëmjes ishte fjalimi i saj i falenderimit, ku aktorja nderoi “universin femëror të gruas së pjekur”: “Kam mundur të banoj gra me botë shumë të ndryshme… dhe prej disa vitesh tashmë, gra të pjekura. Falenderoj krijuesit e tyre që e kanë vënë fokusin te ato, që tregojnë historinë e tyre dhe u japin dukshmëri, sepse universi femëror i gruas së pjekur intereson, dhe shumë. E dëshmoj.” Ajo shtoi se profesioni “është bërë motori i lumturisë sime dhe balsam për momentet e mia më të dhimbshme”. Përpara fjalimit të saj, skenaristi Diego San José e kishte quajtur aktoren “trashëgimi kombëtare” (“patrimonio nacional”).
Burimi: HuffPost España
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