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Mish

Tavë Elbasani — gjella tradicionale shqiptare me mish viçi dhe salcë kosi

Mishi i viçit i zier ngadalë, i pjekur në tavë me salcën e famshme të kosit, vezëve dhe miellit — një nga pjatat më të dashura të kuzhinës shqiptare.

· 2 min lexim

Tava e Elbasanit është një nga pjatat më emblematike të kuzhinës tradicionale shqiptare. Mishi i viçit, i zier ngadalë derisa të zbutet plotësisht, piqet në tavë me salcën e famshme të kosit, vezëve dhe miellit, duke krijuar një shije të pasur e të paharrueshme.

Përbërësit (për 4–6 persona)

  • 800 g mish viçi, i prerë në copa
  • 500 g kos natyral (pa sheqer)
  • 3 vezë
  • 2 lugë gjelle miell
  • 50 g gjalpë
  • 1 qepë e madhe
  • 2 thelpinj hudhër
  • Kripë, piper i zi
  • 1 lugë çaji rigon i thatë (sipas dëshirës)
  • Vaj ulliri

Hapat e përgatitjes

  1. Në një tenxhere, kaurdis qepën e grirë hollë me vaj ulliri derisa të zbutet. Shto copat e mishit të viçit dhe skuqi nga të gjitha anët.
  2. Shto hudhrën, kripën, piperin dhe rreth 500 ml ujë të nxehtë. Mbulojë dhe zieje në zjarr të ulët për rreth 50–60 minuta, derisa mishi të zbutet plotësisht. Nëse nevojitet, shto pak ujë.
  3. Në një tas, rrih vezët me miellin derisa të bëhet një masë e lëmuar pa kokrriza. Shto kosin gradualisht duke përzier vazhdimisht.
  4. Shto pak nga lëngu i nxehtë i mishit në përzierjen e kosit (për ta “mësuar” temperaturën), duke përzier shpejt që të mos pritet.
  5. Transfero mishin me lëngun e tij në një tavë dheu ose tavë qeramike. Hidh sipër përzierjen e kosit dhe përzie lehtë.
  6. Shkri gjalpin dhe hidhe sipër. Spërkat me rigon sipas dëshirës.
  7. Pjek në furrë të parangrohur në 200°C për rreth 25–30 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të artë.
  8. Lëre të pushojë 10 minuta para servirjes. Serviret e ngrohtë, shoqëruar me bukë fshati ose pilaf.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: rreth 1 orë e 30 minuta. Porcione: 4–6.

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