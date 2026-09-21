Protesta e pestë natë radhazi në Prishtinë kundër vendimit të Hagës për krerët e UÇK-së
PRISHTINË – Protesta e pestë natë radhazi u mbajt sonte në Prishtinë kundër vendimeve të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, me të cilat katër ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës u dënuan në shkallën e parë me burgim afatgjatë për krime lufte.
Mijëra qytetarë nga të gjitha qytetet e Kosovës u mblodhën në sheshet qendrore “Skënderbeu” dhe “Nënë Tereza” nën sloganin “Ne u moje ime” (“Jo në emrin tim”), duke kundërshtuar dënimet e dhëna nga gjykata e posaçme në Hagë.
Protestat nisën të mërkurën, më 16 shtator, menjëherë pas shpalljes së vendimit në Hagë, dhe janë vazhduar pa ndërprerje çdo natë, ndërsa numri i pjesëmarrësve është rritur nga nata në natë.
Më 16 shtator, Dhomat e Specializuara dënuan Hashim Thaçin dhe Jakup Krasniqin me nga 25 vjet burg, Kadri Veselin me 18 vjet dhe Rexhep Selimin me 13 vjet burg për krime lufte, përfshirë paraburgimin e paligjshëm, trajtimin çnjerëzor, torturën dhe vrasjet e paligjshme.
Në netët e mëparshme të protestave u regjistruan edhe përplasje me policinë dhe zjarrvënie në çatinë e selisë së EULEX-it, ndërsa një pjesë e protestuesve është drejtuar drejt ndërtesës së misionit evropian në Kosovë.
Burimi: Danas
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