«The Gift»: Muzeu i Cleveland-it hap ekspozitën kushtuar Emma Amos-it — 48 portrete akuareli, për herë të parë pas gati 20 vjetësh
Muzeu i Artit i Cleveland-it (Ohio) hapi dje, më 20 shtator, ekspozitën «The Gift: Emma Amos with Friends», një homazh madhështor kushtuar njërës prej figurave më të rëndësishme të artit amerikan të shekullit XX. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 24 janar 2027, në galeritë «Mark Schwartz and Bettina Katz Photography Galleries».
Në qendër të ekspozitës është seria monumentale «The Gift» (1990–94): 48 portrete akuareli, të pikturuara nga jeta nga vetë artistja, që paraqesin gra artiste, shkrimtare dhe kuratore nga rrethi ndërbreznor i miqve dhe bashkëpunëtorëve të Emma Amos-it. Vepra tërheq vëmendjen jo vetëm për fuqinë e saj artistike, por edhe për historinë personale që mbart: Amos e krijoi serinë si dhuratë ditëlindjeje për vajzën e saj, Indian.
Seria u ble nga muzeu në vitin 2023 përmes fondit «J. H. Wade Fund» dhe tani ekspozohet për herë të parë pas gati dy dekadash. Ekspozita shoqërohet nga një katalog dhe një burim digjital që thellojnë njohjen me jetën dhe veprën e artistes.
Emma Amos (1937–2020) ishte piktore, gravuruese dhe artiste tekstili afro-amerikane, e lindur në Atlanta. Në vitet ’60 ajo ishte anëtarja më e re dhe e vetmja grua e kolektivit të artistëve «Spiral» — përkrah emrave si Romare Bearden dhe Norman Lewis. Nga viti 1980 deri në vitin 2008 ajo ishte profesoreshë në Rutgers University në New Jersey. Vepra e saj, që vendos në qendër trupat dhe përvojat e njerëzve me ngjyrë, sfidoi racizmin dhe seksizmin e botës së artit dhe mbetet një zë i fuqishëm për barazinë dhe përfaqësimin.
Burimi: Cleveland Museum of Art
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