Kontratat e së ardhmes pothuajse pa ndryshim të dielën në mbrëmje, ndërsa tregjet presin samitin Trump–Xi të enjten
Kontratat e së ardhmes për aksionet amerikane lëvizën pak të dielën në mbrëmje, ndërsa investitorët përgatiten për një javë vendimtare që kulmon me samitin e shumëpritur Trump–Xi të enjten në Uashington.
Pak pas orës 18:00 me orën lindore të SHBA-së, kontratat e Dow Jones ishin në rritje 0.1%, po ashtu ato të Nasdaq 100 dhe S&P 500. Kontratat e naftës u rritën 0.9%, pak nën 97 dollarë për fuçi.
Java e kaluar u mbyll me rënie për Dow-in — java më e keqe që nga marsi dhe rënia e tretë javore radhazi, duke shënuar rënien më të madhe trejavore që nga 27 marsi. S&P 500 e mbylli javën me një rritje modeste prej 0.2%, ndërsa Nasdaq u rrit 0.4% të premten dhe e mbylli javën në territor pozitiv.
Ngjarja kryesore e javës do të jetë samiti Trump–Xi të enjten në Uashington, ndërsa liderët botërorë mblidhen në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Trump pritet të flasë në OKB të martën dhe të takohet me liderët e Gjirit gjatë javës.
Tregtia SHBA–Kinë është në një periudhë pritjeje që nga viti i kaluar: disa tarifa mbeten në fuqi, por pa përshkallëzim të mëtejshëm retorike. Investitorët shpresojnë se takimi i së enjtes do të japë sinjale për drejtimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë.
Burimi: Barron’s
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