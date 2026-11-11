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11 Nën 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Republikanët bllokojnë nismën për shkarkimin e Hegseth-it, Dhoma e dërgon rezolutën në komitet

Dhoma e Përfaqësuesve votoi 211–204 për ta dërguar në Komitetin e Drejtësisë rezolutën e republikanit Thomas Massie për shkarkimin e sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth për luftën ndaj Iranit, duke e mbyllur praktikisht nismën për këtë Kongres.

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Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth. Foto arkivi

Republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve bllokuan të martën nismën për shkarkimin e sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth për rolin e tij në luftën e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit. Siç njofton Al Jazeera, Dhoma votoi 211–204 për ta dërguar rezolutën e fajësimit në Komitetin e Drejtësisë, një vendim që e mbyll praktikisht përpjekjen, ndërsa ligjvënës nga të dyja partitë u bashkuan në votim.

Rezoluta ishte paraqitur të hënën nga kongresmeni republikan i Kentakit, Thomas Massie, dhe përmban tetë nene fajësimi. Sipas raportimit të Daily Caller, nenet e akuzojnë Hegseth-in se ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Rezolutës për Kompetencat e Luftës të vitit 1973, duke drejtuar përfshirjen e forcave të armatosura amerikane në armiqësi kundër Republikës Islamike të Iranit pa miratimin e Kongresit dhe pa një shpallje lufte.

Dërgimi në komitet e lë nismën të bllokuar. Komiteti i Drejtësisë, ku republikanët mbajnë aktualisht shumicën, duhet ta miratojë rezolutën që ajo të ecë përpara; përndryshe përpjekja e Massie-t mbetet e ngrirë për pjesën e mbetur të Kongresit të 119-të. Demokratët e Dhomës dhe të Senatit e mbështetën nismën dhe mund ta ringjallin atë në janar, kur partia e tyre merr shumicën; udhëheqësi i pakicës në Dhomë, Hakeem Jeffries, kishte deklaruar se vota e tij ishte një “po” e vendosur për shkarkimin.

Hegseth e kishte quajtur më herët nismën një “spektakël politik” dhe një “farsë” dhe vetëm pak orë para votimit mbajti një konferencë shtypi në Pentagon për t’u mbrojtur nga akuzat. Me votimin e së martës, përpjekja e nisur nga një republikan kundër kreut të Pentagonit për luftën ndaj Iranit mbyllet të paktën për këtë sesion të Kongresit, ndërsa debati politik mbi luftën, e cila vazhdon prej më shumë se tetë muajsh, pritet të rifillojë me Kongresin e ri në janar.

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