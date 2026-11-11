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Amerika

Dhoma e Përfaqësuesve dërgon në komision rezolutën për fajësimin e Hegseth, bllokohet votimi i menjëhershëm

Republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve e ndalën të martën nismën për fajësimin e Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth, duke e dërguar rezolutën në komision dhe duke bllokuar votimin e menjëhershëm në sallë.

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Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth

Republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve e ndalën të martën nismën për fajësimin e Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth, duke votuar që artikujt e fajësimit të dërgohen në komision, siç njofton Associated Press. Sipas One Caribbean Television, rezoluta iu referua Komisionit të Drejtësisë, çka bllokoi votimin e menjëhershëm në sallë.

Republikani Thomas Massie kishte paraqitur të hënën tetë artikuj fajësimi kundër Hegseth. Artikujt e akuzojnë atë për shkelje të ligjeve federale për kompetencat e luftës në lidhje me luftën në Iran dhe për krime të tjera të rënda të pretenduara, mes tyre shkelje e rezolutës për kompetencat e luftës, shpërfillje e ligjeve që synojnë të minimizojnë viktimat civile, vrasje jashtëgjyqësore, rrëmbim i një lideri të huaj sovran dhe shtypje e fjalës së lirë. Massie tha të hënën: «Ai ka shkelur ligjet dhe ka shkelur Kushtetutën».

Më herët të martën, Hegseth e quajti nismën «farsë» dhe argumentoi se bëhet fjalë për mosmarrëveshje politikash dhe jo për «krim të rëndë». Ai e krahasoi rastin me fajësimet e Presidentit Trump në mandatin e parë, duke thënë: «Ata e fajësuan Presidentin Trump për një telefonatë të përsosur… Ata do të dështojnë sërish».

Presidenti Trump e përshëndeti vendimin më vonë të martën me një postim në rrjetet sociale, ku tha se çdo republikan, përveç Thomas Massie — të cilin e quajti humbës të madh — votoi në favor të Pete. Ai e quajti rezultatin shfajësim («EXONERATION») të një patrioti të madh amerikan, duke përmendur fitoret në Venezuelë dhe Iran dhe shifrat e rekrutimit ushtarak.

Nëse Hegseth fajësohet përfundimisht, ai do të ishte vetëm anëtari i tretë i kabinetit në historinë e SHBA-së i fajësuar nga Dhoma e Përfaqësuesve. Për ta larguar nga detyra, Senati do të duhej ta dënonte me dy të tretat e votave — 67 vota nëse votojnë të 100 senatorët.

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