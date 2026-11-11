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Britney Spears thuhet se po përgatit një projekt sekret që e ëndërron prej 20 vjetësh

Sipas një burimi pranë yllit të popit, projekti personal ka një vit që përgatitet, nuk lidhet me muzikën dhe do të zbulohet shumë shpejt

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Britney Spears (foto arkiv)

Britney Spears, 44 vjeçe, thuhet se po punon prej një viti për një projekt krejtësisht sekret, të cilin ajo dhe fansat e saj e kanë dëshiruar prej më shumë se 20 vjetësh. Kështu i tha një burim pranë këngëtares Page Six, duke shtuar se zbulimi pritet “shumë shpejt”.

Sipas të njëjtit burim, bëhet fjalë për një produkt konsumator në fushën e stilit të jetesës, për të cilin Spears flet prej vitesh, dhe projekti nuk ka lidhje me karrierën e saj muzikore. Udhëtimi i saj i muajit të kaluar në Nju Jork, ku u fotografua në drekë në restorantin RinTinTin, sipas burimit nuk ishte për qejf: ajo ndodhej atje për takime pune mbi projektin dhe mund të udhëtojë sërish për takime të tjera.

Një përfaqësues i këngëtares nuk iu përgjigj kërkesës për koment të medias, ndaj detajet mbeten ende të mbuluara nga misteri. Ajo që dihet është se Spears ka ndërtuar prej kohësh një perandori biznesi në modë dhe stil jetese: parfumi i saj i parë, Curious, doli në vitin 2004 me Elizabeth Arden, u pasua nga Fantasy në 2005 dhe koleksioni u zgjerua në dhjetëra aroma gjatë dy dekadave.

Në shkurt 2025 ajo njoftoi partneritetin me kompaninë e bukurisë Give Back Beauty për parfumet e saj, ndërsa në shtator 2026 nxori aromën e kufizuar Goddess Fantasy, me nota mango, jasemini dhe krem vaniljeje. Jashtë bukurisë, kujtimet e saj “The Woman in Me” (2023) u bënë menjëherë bestseller i New York Times, me 1,1 milion kopje të shitura në SHBA vetëm në javën e parë.

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