Champions League, Manuel Neuer vazhdon të thyejë rekorde
Manuel Neuer ka hyrë në historinë e UEFA Champions League, duke u bërë lojtari gjerman me më shumë paraqitje në këtë kompeticion dhe duke lënë pas Lionel Messin në renditjen e përgjithshme historike.
Portieri 40-vjeçar regjistroi paraqitjen e tij të 164-t në Ligën e Kampionëve, në ndeshjen që Bayerni zhvilloi në transfertë kundër Atlético Madridit, në fazën e ligës të sezonit 2026/27.
Ai parakalon ish-shokun e skuadrës, Thomas Müller, i cili e mbylli karrierën te Bayerni me 163 ndeshje, ndërsa lë pas edhe Messin, i cili numëron 163 paraqitje për Barcelonën dhe Paris Saint-Germainin.
Neuer ka qenë një shtyllë e fushatave evropiane të Bayernit që kur u bashkua nga Schalke në vitin 2011, duke e ndihmuar klubin të fitojë trofeun e Ligës së Kampionëve në sezonet 2012/13 dhe 2019/20.
Arritja më e fundit e portierit legjendar gjerman është një dëshmi tjetër e jetëgjatësisë së tij të jashtëzakonshme në nivelet më të larta; fituesi i Kupës së Botës 2014 vazhdon të performojë mes elitës evropiane, tashmë në dekadën e katërt të jetës së tij.
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