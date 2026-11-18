Senati amerikan bllokon kandidatin e Trump për Fondacionin e Shkencës, Cassidy kundërshton emërimin e Jim O’Neill
Kandidati i presidentit Donald Trump për drejtor të Fondacionit Kombëtar të Shkencës, Jim O’Neill, nuk do t’i nënshtrohet seancës dëgjimore për konfirmim në Senat, pasi kreu i komisionit përgjegjës, senatori republikan Bill Cassidy, kundërshtoi emërimin e tij, siç njofton Shqiptarja.com.
Cassidy argumentoi se O’Neill nuk kishte bërë mjaftueshëm për të mbrojtur shkencën gjatë kohës që mbante poste drejtuese në administratën Trump, duke e kritikuar veçanërisht për qëndrimin ndaj vendimeve dhe deklaratave të sekretarit të Shëndetësisë, Robert F. Kennedy Jr. “Në atë rol, ai dështoi të kundërshtonte vendimet e administratës për shkencën”, deklaroi Cassidy për “The Washington Post”, siç citon Shqiptarja.com.
O’Neill ka shërbyer si drejtor në detyrë i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) nga gushti 2025 deri në shkurt 2026, ndërsa më parë mbajti edhe postin e zëvendëssekretarit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore.
Bllokimi i jep fund përpjekjes së O’Neill për të udhëhequr Fondacionin Kombëtar të Shkencës (NSF), një nga agjencitë kryesore që financojnë kërkimin shkencor në SHBA. Shtëpia e Bardhë nuk e ka tërhequr zyrtarisht nominimin, ndaj O’Neill mbetet formalisht kandidati i presidentit për këtë post.
Cassidy kujtoi edhe rastin e Heidi Overton, e cila dha dorëheqjen në fund të muajit të kaluar nga posti i drejtoreshës në detyrë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, pasi u raportua se nuk ishte përpjekur të bllokonte shkurtimet e fondeve për disa grante. Ndërkohë, Senati i drejtuar nga republikanët vijon proceset e konfirmimit për postet e mbetura të administratës, ndërsa vëmendja po zhvendoset drejt zgjedhjeve të mesmandatit.
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