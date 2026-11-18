Zjarr në parkingun nëntokësor të KAM Mall në Gjorçe Petrov, evakuohen vizitorët
Një automjet u dogj mbrëmjen e së mërkurës në parkingun nëntokësor të qendrës tregtare në Shkup; zjarrfikësit dhe policia ndërhynë në vendngjarje, ndërsa shkaqet mbeten ende të panjohura
Një zjarr ka shpërthyer mbrëmjen e së mërkurës, 18 nëntor, në parkingun nëntokësor të qendrës tregtare KAM Mall në lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit, siç njofton Fokus, duke iu referuar Qendrës për Menaxhimin e Krizave. Zjarri u shkaktua nga një automjet që mori flakë në parkingun e qendrës tregtare.
Sipas të njëjtit njoftim, sapo shpërtheu zjarri, vizitorët u evakuuan nga qendra tregtare, ndërsa në vendngjarje ndërhynë ekipet e zjarrfikësve dhe të policisë.
Nga garazhet e qendrës tregtare doli tym i dendur dhe u aktivizuan alarmet e zjarrit. Sipas dëshmitarëve, automjeti që u dogj ishte një Fiat Punto, i cili mori flakë për shkaqe ende të panjohura.
Deri në njoftimin e Qendrës për Menaxhimin e Krizave nuk kishte informacion as për shkaqet e ndezjes së automjetit, as për persona të lënduar.
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