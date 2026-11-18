Policia mohon dhunën ndaj protestuesit Enea Gjodedja në komisariat: Pretendimet nuk janë të vërteta
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë thotë se i riu u procedua penalisht për pesë vepra, nënshkroi procesverbalin pa pretendime dhe nuk u shoqërua në zyrën e shefit të Komisariatit nr. 1
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka reaguar pas pretendimeve të protestuesit Enea Gjodedja se ishte dhunuar në ambientet e Komisariatit nr. 1 dhe në zyrën e shefit të këtij komisariati, duke i mohuar ato si të pavërteta, siç njofton BalkanWeb.
Sipas Policisë, Gjodedja u shoqërua në komisariat mbrëmjen e 17 nëntorit 2026 dhe, pas veprimeve procedurale, u procedua penalisht për pesë vepra: kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik, prishje e qetësisë publike, pengim i qarkullimit të mjeteve të transportit, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të paligjshme, si dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë.
Policia thotë se në largim ai nënshkroi procesverbalin, ku deklaroi se nuk kishte pretendime për trajtimin, dhe se nuk u thirr e as u shoqërua në asnjë moment në zyrën e shefit të Komisariatit nr. 1.
Për dëmtimin në syrin e majtë, Policia thotë se më 18 nëntor, rreth orës 15:05, ai u paraqit në spital dhe u tha punonjësve të Policisë atje se një natë më parë, rreth orës 21:30, pranë ish-Hotel Dajtit, ishte ndaluar dhe dhunuar nga disa persona që nuk i njihte.
Sipas deklaratës, gjatë pyetjeve nga Patrulla e Përgjithshme ishte i pranishëm edhe një avokat, Gjodedja nuk pranoi të bënte kallëzim, dhe për rastin u njoftua salla operative e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë.
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