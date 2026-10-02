«Clarissa» merr trailer-in e parë zyrtar: Neon e çon «Mrs Dalloway»-në e Virginia Woolf në Lagos-in bashkëkohor
Neon ka publikuar trailer-in e parë zyrtar të dramës «Clarissa», adaptimin bashkëkohor të romanit «Mrs Dalloway» të Virginia Woolf-it, të zhvendosur nga Londra e viteve 1920 në Lagos-in e sotëm, siç njofton MovieWeb. Filmi do të ketë premierën amerikane në edicionin e 64-t të Festivalit të Filmit të Nju Jorkut dhe del në kinematë amerikane më 11 dhjetor 2026.
Në rolin kryesor është Sophie Okonedo, e nominuar për Oscar, e cila luan Clarissa-n e ditëve të sotme, ndërsa India Amarteifio («Queen Charlotte: A Bridgerton Story») e mishëron atë në rini. David Oyelowo luan Peter-in, dashurinë e humbur të Clarissa-s, me Toheeb Jimoh në versionin e ri; Ayo Edebiri shfaqet si Sally e re, ndërsa Nikki Amuka-Bird e luan atë në moshë. Në kast gjithashtu Jude Akuwudike, Fortune Nwafor, Danny Sapani dhe Joke Silva.
Regjia është e vëllezërve binjakë nigerianë Arie dhe Chuko Esiri, për të cilët «Clarissa» është filmi i dytë artistik; skenarin e ka shkruar Chuko Esiri. Filmi u xhirua tërësisht në Nigeri, në 35 mm. Historia ndjek gruan e shoqërisë së lartë të Lagos-it teksa përgatit një festë, ku kujtimet e zgjedhjeve të së shkuarës, dashurive dhe ambicieve të humbura e përballin me një bilanc të hidhur.
Filmi pati premierën botërore në edicionin e 2026-s të Festivalit të Kanës, në seksionin Directors’ Fortnight — vetëm filmi i dytë nigerian në histori që u përzgjodh aty — dhe u shfaq edhe në Toronto dhe Zurich. Sipas FirstShowing, trailer-i zyrtar nxjerr në pah edhe fotografinë e vlerësuar të drejtorit të fotografisë Jonathan Bloom.
Oyelowo ka shpjeguar se zhvendosja e romanit në Nigeri e ndryshon kuadrin shoqëror të historisë: qendrimi te nigerianët e pasur e shndërron dramën e kujtesës, klasës dhe privilegjit në një përvojë kinematografike që rrallë i ofrohej aktorëve me ngjyrë kur ai rritej.
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