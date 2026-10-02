Ben Affleck zbulon se përdori inteligjencën artificiale “për shumë gjëra” në filmin e ri “Animals” — Netflix e sjell më 9 tetor
Në një intervistë për Bloomberg, regjisori dhe aktori pranon se IA-ja luajti një rol aktiv në prodhimin e trilerit politik — në 2022 ai themeloi kompaninë InterPositive, të cilën Netflix e bleu për afro 600 milionë dollarë.
Ben Affleck nuk i shmanget debatit më të nxehtë të Hollywood-it. Në një intervistë për Bloomberg me gazetarin Lucas Shaw, siç raporton ComingSoon.net, aktori dhe regjisori zbuloi se inteligjenca artificiale u përdor gjerësisht në prodhimin e trilerit të tij të ri politik “Animals”.
“E kam përdorur [AI-në] për shumë gjëra në atë film”, u shpreh Affleck. “Jam pak hezitues të tregoj se çfarë janë — apo edhe të flas për këtë — sepse në biznesin tonë po përpiqemi të nxisim iluzionin e realitetit, apo jo?” Ai e krahasoi situatën me një shfaqje magjie ku magjistari tregon trukun para se të fillojë: “Disi shkatërrohet, apo jo? Por po, e përdorëm, dhe në fakt mendova se ishte një shembull i mirë (i përdorimit etik të AI-së), sepse është një film shumë njerëzor.”
Affleck e ka diskutuar më parë përdorimin e AI-së si mjet post-produksioni për të përmirësuar anën teknike dhe efektet vizuale. Në vitin 2022 ai themeloi InterPositive, një kompani që zhvillon mjete AI për krijuesit e filmave — dhe Netflix e bleu kompaninë në fillim të këtij viti për afro 600 milionë dollarë, me planin t’ua japë teknologjinë regjisorëve dhe partnerëve kreativë të platformës.
Pavarësisht mjeteve të avancuara teknologjike, “Animals” mbështetet në një kast yjor: Affleck luan rolin kryesor përkrah Kerry Washington, ndërsa në film luajnë edhe Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Matt Gerald, Jacob Estrada, Luis Gerardo Méndez dhe Steven Yeun. Sinopsi zyrtar thotë: “Kur djali i tyre rrëmbehet, një kandidat për kryetar të Los Angeles-it dhe gruaja e tij përpiqen të mbledhin shpërblimin, duke marrë vendime që mund t’ua shkatërrojnë botën.” “Animals” vjen në kinema të përzgjedhura dhe globalisht në Netflix më 9 tetor 2026.
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