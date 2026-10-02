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Mish

Ali Nazik turk — kebabi i famshëm i Gaziantepit me pure patëllxhanësh të tymosur dhe mish qengji

Nga zemra e Gaziantepit vjen një nga pjatat më legjendare të kuzhinës turke: copëza të buta mishi qengji të skuqur me erëza, të shtruara mbi një shtrat kremozeje me patëllxhanë të tymosur e kos me hudhër — një kombinim që shkrihet në gojë.

· 3 min lexim

Nga zemra e Gaziantepit, qytetit që njihet si kryeqyteti gastronomik i Turqisë, vjen një nga pjatat më të dashura dhe më legjendare të kuzhinës turke: Ali Naziku. Siç e përshkruan edhe Wikipedia, Ali Nazik është një kebab i veçantë, ku copëza të buta mishi qengji të skuqura me erëza shtrohen mbi një shtrat kremoze patëllxhanësh të tymosur të përzier me kos e hudhër — një kombinim që shkrihet në gojë dhe që prej shekujsh sundon tryezat e Anadollit juglindor.

Sekreti i kësaj recete qëndron te kontrasti i shijeve: tymi i patëllxhanëve të pjekur mbi flakë, freskia e kosit me hudhër dhe pasuria e mishit të skuqur me gjalpë të nxehtë. Ja si ta përgatisni në shtëpi, hap pas hapi.

Përbërësit (për 4 persona):

  • 700 g mish qengji (mund të përdoret edhe mish viçi), i prerë në kubikë
  • 3 patëllxhanë të mëdhenj
  • 300 g kos natyral i trashë
  • 3 thelpi hudhër
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 50 g gjalpë
  • 1 lugë gjelle koncentrat domateje
  • 1 lugë çaji paprika (spec i kuq i ëmbël)
  • 1/2 lugë çaji spec i kuq djegës
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Majdanoz i freskët për zbukurim
  • Për shoqërim: 2 domate dhe 2 speca jeshilë të pjekur në skarë; bukë pite ose pilaf orizi

Hapat e përgatitjes:

  1. Piqni patëllxhanët mbi flakën e drejtpërdrejtë (ose në furrë në 220°C) derisa lëkura të digjet plotësisht dhe tuli të zbutet; qërojini, pastrojini tulin dhe grijeni imët.
  2. Shtypni hudhrat me kripë, përziejini me kosin dhe shtoni tulin e patëllxhanëve duke e përzier mirë — kjo është “pureja e Ali Nazikut”.
  3. Skuqni kubikët e mishit në vaj ulliri të nxehtë derisa të marrin ngjyrë; shtoni koncentratin e domateve, paprikën, specin djegës, kripën dhe piperin; lëreni të ziejë me kapak në zjarr të ulët rreth 25 minuta derisa mishi të zbutet.
  4. Ngrohni gjalpin në një tigan të vogël derisa të shkrihet dhe të marrë pak ngjyrë lajthie (kujdes të mos digjet).
  5. Shtroni purenë e patëllxhanëve me kos në pjatë, vendosni sipër mishin e skuqur dhe derdhni gjalpin e nxehtë mbi të; zbukurojeni me majdanoz të grirë.
  6. Shërbehet i nxehtë, i shoqëruar me domate dhe speca të pjekur në skarë, si edhe me bukë pite ose pilaf orizi.

Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta. Koha e gatimit: rreth 40 minuta. Porcione: 4.

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