Ali Nazik turk — kebabi i famshëm i Gaziantepit me pure patëllxhanësh të tymosur dhe mish qengji
Nga zemra e Gaziantepit vjen një nga pjatat më legjendare të kuzhinës turke: copëza të buta mishi qengji të skuqur me erëza, të shtruara mbi një shtrat kremozeje me patëllxhanë të tymosur e kos me hudhër — një kombinim që shkrihet në gojë.
Nga zemra e Gaziantepit, qytetit që njihet si kryeqyteti gastronomik i Turqisë, vjen një nga pjatat më të dashura dhe më legjendare të kuzhinës turke: Ali Naziku. Siç e përshkruan edhe Wikipedia, Ali Nazik është një kebab i veçantë, ku copëza të buta mishi qengji të skuqura me erëza shtrohen mbi një shtrat kremoze patëllxhanësh të tymosur të përzier me kos e hudhër — një kombinim që shkrihet në gojë dhe që prej shekujsh sundon tryezat e Anadollit juglindor.
Sekreti i kësaj recete qëndron te kontrasti i shijeve: tymi i patëllxhanëve të pjekur mbi flakë, freskia e kosit me hudhër dhe pasuria e mishit të skuqur me gjalpë të nxehtë. Ja si ta përgatisni në shtëpi, hap pas hapi.
Përbërësit (për 4 persona):
- 700 g mish qengji (mund të përdoret edhe mish viçi), i prerë në kubikë
- 3 patëllxhanë të mëdhenj
- 300 g kos natyral i trashë
- 3 thelpi hudhër
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 50 g gjalpë
- 1 lugë gjelle koncentrat domateje
- 1 lugë çaji paprika (spec i kuq i ëmbël)
- 1/2 lugë çaji spec i kuq djegës
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Majdanoz i freskët për zbukurim
- Për shoqërim: 2 domate dhe 2 speca jeshilë të pjekur në skarë; bukë pite ose pilaf orizi
Hapat e përgatitjes:
- Piqni patëllxhanët mbi flakën e drejtpërdrejtë (ose në furrë në 220°C) derisa lëkura të digjet plotësisht dhe tuli të zbutet; qërojini, pastrojini tulin dhe grijeni imët.
- Shtypni hudhrat me kripë, përziejini me kosin dhe shtoni tulin e patëllxhanëve duke e përzier mirë — kjo është “pureja e Ali Nazikut”.
- Skuqni kubikët e mishit në vaj ulliri të nxehtë derisa të marrin ngjyrë; shtoni koncentratin e domateve, paprikën, specin djegës, kripën dhe piperin; lëreni të ziejë me kapak në zjarr të ulët rreth 25 minuta derisa mishi të zbutet.
- Ngrohni gjalpin në një tigan të vogël derisa të shkrihet dhe të marrë pak ngjyrë lajthie (kujdes të mos digjet).
- Shtroni purenë e patëllxhanëve me kos në pjatë, vendosni sipër mishin e skuqur dhe derdhni gjalpin e nxehtë mbi të; zbukurojeni me majdanoz të grirë.
- Shërbehet i nxehtë, i shoqëruar me domate dhe speca të pjekur në skarë, si edhe me bukë pite ose pilaf orizi.
Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta. Koha e gatimit: rreth 40 minuta. Porcione: 4.
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