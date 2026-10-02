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Sony blen të drejtat ndërkombëtare të horror-hit-it “Buddy”: marrëveshje në miliona dollarë për filmin e Casper Kelly

Sony Pictures Worldwide Acquisitions fitoi garën ndërkombëtare për horror-komedinë e buxhetit të vogël që po e pushton box office-in — marrëveshje me shtatë shifra pak pas suksesit prej 27 milionë dollarësh në Amerikën e Veriut.

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Casper Kelly, regjisori i filmit «Buddy»
Casper Kelly, regjisori i horror-hit-it «Buddy» (foto: Wikimedia Commons, licencë CC BY-SA 3.0)

Sony Pictures Worldwide Acquisitions ka blerë të gjitha të drejtat ndërkombëtare të «Buddy», horror-hit-it të festivalit Sundance që shënon debutimin regjisorial të Casper Kelly, krijuesit të fenomenit kult «Too Many Cooks» — siç njofton ekskluzivisht Deadline. Marrëveshja, e mbyllur në rangun e mesëm të shtatë shifrave, i jep studios një nga titujt më të nxehtë të vitit për tregjet jashtë Amerikës së Veriut.

Burimet e tregtisë thonë se Sony mundi disa pretendentë të tjerë për të fituar filmin, duke konfirmuar statusin e «Buddy» si një nga surprizat më të mëdha të vitit. Pas premierës në Sundance, ku kritikët e vlerësuan si një përzierje të paparashikueshme mes horrorit dhe nostalgjisë së emisioneve për fëmijë të viteve ’90, filmi u ble për Amerikën e Veriut nga Roadside Attractions dhe Saban Films në prill dhe u lançua në kinema më 28 gusht, ku u kthye në një sleeper hit.

Në role shfaqen Cristin Milioti, Delaney Quinn, Topher Grace, Michael Shannon dhe Patton Oswalt, ndërsa Keegan-Michael Key i jep zërin protagonistit vrasës — një host unicorn i një emisioni për fëmijë në stilin e viteve ’90. Premisa e çuditshme, por tërheqëse, e ktheu filmin në një sukses të vërtetë të kinemave.

Me një buxhet prodhimi prej vetëm 3 milionë dollarësh, «Buddy» ka fituar deri tani 27 milionë dollarë në box office-in e Amerikës së Veriut, duke iu afruar rekordit historik të shpërndarësit. Festimi vazhdon me versionin «sing-along» të filmit, i cili mbërrin në kinema më 2 tetor.

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