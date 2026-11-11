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Amerika

CoreWeave kalon pritshmëritë në tremujorin e tretë: të ardhurat 3,7 miliardë dollarë, porositë 133 miliardë

Kompania e infrastrukturës së inteligjencës artificiale qetësoi për momentin frikën e tregut për borxhin e saj, ndërsa aksionet u rritën rreth 2 për qind pas mbylljes së tregut.

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CoreWeave, kompania e infrastrukturës së inteligjencës artificiale e njohur si “neocloud”, raportoi të ardhura prej 3,7 miliardë dollarësh për tremujorin e tretë, që përfundoi në shtator, duke kaluar pritshmërinë prej 3,6 miliardë dollarësh të analistëve të anketuar nga S&P Global, siç njofton The Wall Street Journal. Porositë e paplotësuara të kompanisë arritën në 133 miliardë dollarë, gjithashtu mbi pritshmërinë prej 131 miliardë dollarësh.

Kompania blen çipa të avancuar të inteligjencës artificiale të Nvidia (GPU), i instalon në qendra të dhënash dhe ua jep me qira fuqinë llogaritëse klientëve të mëdhenj si Microsoft dhe OpenAI. Rezultatet e forta qetësuan për momentin frikën e tregut për borxhin e saj në rritje, ndërsa aksionet u rritën rreth 2 për qind në tregtimin pas mbylljes së tregut, pasi mbyllën ditën e martë në 48,73 dollarë.

Megjithatë, aksionet kanë humbur më shumë se gjysmën e vlerës së tyre që nga raportimi i fundit i kompanisë në gusht, mes shqetësimeve për kostot në rritje të huamarrjes. Borxhi i pasiguruar i CoreWeave jep rreth 15 për qind, shpenzimet e interesit arritën në 846 milionë dollarë gjatë tremujorit, ndërsa borxhi total dhe detyrimet e qirasë u rritën në 66 miliardë dollarë.

Drejtori ekzekutiv Michael Intrator tha se rritja mbështetet nga burime të shumta financimi, përfshirë rreth 9 miliardë dollarë parapagime dhe depozita nga klientët që priten vetëm në tre muajt e ardhshëm. Nvidia, e cila zotëron 12,8 për qind të aksioneve të CoreWeave, mbetet një mbështetëse kyçe financiare e kompanisë.

CoreWeave është ofruesi i parë i madh “neocloud” që raporton fitimet këtë tremujor, dhe parashikoi për tremujorin e katërt të ardhura dhe kosto interesi pak më të larta sesa prisnin analistët. Megjithatë, analistët e cituar në raportim mbeten të ndarë nëse kthimet e qendrave të saj të të dhënave mund të tejkalojnë koston e borxhit.

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