Pogradecarët gjejnë menjëherë trajnerin, gati firma me ish-in e dy skuadrave kryeqytetase
Pas dorëheqjes së Emiljano Çelës, Pogradeci ka arritur marrëveshje me Dritan Mehmetin, ish-trajnerin e Dinamos dhe Partizanit, për të marrë drejtimin e skuadrës.
Klubi i Pogradecit ka mbetur pa trajner pasi Emiljano Çela ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i skuadrës ditën e sotme.
Një vendim i papritur për shumëkënd, por me sa duket jo për klubin, i cili mësohet se ka shfaqur interes në të kaluarën për emra të tjerë që mund ët merrnin drejtimin e ekipit në vijim, meqë liqenorëve u mungonin rezultatet.
“Panorama Sport” mëson se ka një akord tashmë mes drejtuesve të klubit dhe atij që pritet të jetë trajneri i ri. Emri i zgjedhur është Dritan Mehmeti, një trajner me shumë eksperiencë në Superiore ku ka drejtuar skuadra të rëndësishme si Dinamo e Partizani duke u përfaqësuar edh enë Europë.
Mbetet vetëm firma mes palëve, para se Mehmeti të nisë punën në pankinën e skuadrës e cila prej tre sezonesh shihet si në pretendente kryesore për ngjitjen në elitë.
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