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28 Sht 2026
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Receta gatimi

Supë kremoze me brokoli dhe krutone — receta ngrohtëse e vjeshtës

E butë, e gjelbër dhe plot shije: supa kremoze me brokoli, patate, qepë e hudhër, e shoqëruar me krutone të arta dhe një fije kremi — ideale për ditët e vjeshtës.

· 2 min lexim

Supa kremoze me brokoli është një nga recetat më të dashura të vjeshtës: e lehtë për t’u përgatitur, ushqyese dhe me një ngjyrë të gjelbër joshëse. Kombinimi i brokolit me patatet i jep asaj një butësi natyrale, pa nevojën për shumë krem, ndërsa krutonet e pjekura shtojnë kërcitjen perfekte në çdo lugë.

Përbërësit — për 4 persona

  • 600 g brokoli (një kokë mesatare)
  • 2 patate mesatare
  • 1 qepë e madhe
  • 2 thelpinj hudhre
  • 800 ml lëng perimesh (ose ujë)
  • 150 ml krem gatimi
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri (ose 30 g gjalpë)
  • Kripë, piper i zi dhe pak arrëmyshk
  • Për krutonet: 2–3 feta bukë, vaj ulliri, kripë, rigon

Hapat e përgatitjes

  1. Pastro brokolin, ndaj tufat dhe laji mirë. Qëro patatet dhe pritini në kube; grije qepën dhe hudhrën imët.
  2. Ngroh vajin (ose gjalpin) në një tenxhere dhe skuq qepën 4–5 minuta derisa të zbutet; shto hudhrën dhe lëre edhe 1 minutë.
  3. Shto brokolin dhe patatet, përziej 2–3 minuta, pastaj derdh lëngun e perimeve. Shtoji kripë dhe piper.
  4. Ziej me kapak rreth 15–20 minuta, derisa perimet të zbuten plotësisht.
  5. Bluaje supën me blender dore derisa të bëhet krem i butë. Shto kremin e gatimit dhe pak arrëmyshk; lëre 2–3 minuta në zjarr të ulët pa e zier shumë.
  6. Për krutonet: prit bukën në kube, spërkate me vaj ulliri, kripë dhe rigon; pjek në furrë në 180°C për 8–10 minuta derisa të artësohen.
  7. Shërbe supën të nxehtë, me krutone sipër dhe një fije kremi.

Koha dhe porcionet

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 25 minuta. Gjithsej: rreth 40 minuta. Porcione: 4.

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