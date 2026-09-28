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«Shtëpia e së ardhmes»: LACMA hap dy ekspozita mbi vizionet e banesës moderne

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Muzeu i Artit i Qarkut të Los Angelesit (LACMA) hapi dje, më 27 shtator 2026, dy ekspozita të reja në Resnick Pavilion: “Home of the Future, 1925–1985: Designing Domestic Utopias” dhe “The Kitchen and Its Discontents”. Siç njofton ArtDaily, në lajmin e publikuar sot, ekspozitat do të qëndrojnë të hapura për publikun deri më 14 mars 2027.

Në to përfshihen mbi 260 objekte — modele arkitekturore, vizatime, fotografi, filma e mobilje — që rrëfejnë një shekull vizionesh për shtëpinë ideale: nga kuzhinat “vetëlaryse” te shtëpitë prej plastike dhe kompjuterët e parë desktop, siç raporton ArtDaily.

Vëmendje e veçantë i kushtohet kuzhinës: “The Kitchen and Its Discontents” vë përballë kuzhinën e famshme të Frankfurtit të Margarete Schütte-Lihotzky-së (1926–1930) dhe kuzhinën e Charlotte Perriand për Unité d’habitation të Le Corbusier-së (1948–1950), përmes fotografive të Jona Frank, Mary Frey, Joanne Leonard, Laurie Simmons e të tjerëve, si edhe veprës ikonë të Martha Rosler “Semiotics of the Kitchen”.

Kuratorja Wendy Kaplan thotë se “shtëpia amerikane e së ardhmes ishte gjithmonë diku tjetër, pak përtej horizontit… çdo utopi është një pasqyrë, që pasqyron ëndrrat tona po aq sa edhe pikat tona të verbëra”.

Ndërsa Michael Govan, CEO i LACMA-s, e quan ekspozitën “një provokim: një kujtesë se shtëpitë ku jetojmë sot dikur ishin ide radikale të dikujt — një akt imagjinate dhe një kërcim besimi”.

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