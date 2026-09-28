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Ekspozita

Frederiksborg hap sot ekspozitën «Frederik X»: portreti i parë zyrtar i mbretit Frederik pas ngjitjes në fron

Vepra e artistës daneze Cathrine Raben Davidsen u zbulua më 25 shtator në 150-vjetorin e Fondacionit Carlsberg dhe tani varet në Sallën e Madhe të kalasë, mes monarkëve të dinastisë Glücksborg.

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HILLERØD, Danimarkë — Portreti i parë zyrtar i pikturuar i mbretit Frederik X të Danimarkës u zbulua të premten, më 25 shtator 2026, në kalaënë Frederiksborg në Hillerød, në kuadër të 150-vjetorit të Fondacionit Carlsberg, siç njofton ad-hoc-news.

Vepra është krijuar nga artistja daneze Cathrine Raben Davidsen dhe është portreti i parë zyrtar i pikturuar i mbretit që nga ngjitja e tij në fron. Portreti varet tani në Sallën e Madhe të kalasë, krahas portreteve të monarkëve të dinastisë Glücksborg, në koleksionin më të madh të portreteve në Danimarkë.

Artistja bashkon në vepër traditën klasike mbretërore me shprehjen bashkëkohore: penelata të gjalla dhe shtresa teksturash shkrijnë figurën e mbretit me natyrën, duke i dhënë portretit një dimension modern brenda një ambienti shekullor.

Ekspozita e titulluar «Frederik X», e cila hapet për publikun më 28 shtator, tregon edhe procesin e krijimit të veprës — nga skicat e para te versioni përfundimtar — duke ofruar një vështrim të rrallë brenda punës së artistes me monarkun.

Kaloja Frederiksborg, e ndërtuar nga Christian IV midis viteve 1600 dhe 1620 dhe e rindërtuar pas zjarrit të vitit 1859, që nga viti 1878 strehon Muzeun e Historisë Kombëtare të Danimarkës, me një koleksion që mbulon pesë shekuj histori daneze.

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