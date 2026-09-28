Jalen Duren mund të mungojë në media day për shkak të mosmarrëveshjeve me Pistons
Konflikti për kontratën midis Detroit Pistons dhe Jalen Duren pritet të vijojë dhe ka rrezik që qendërmbrojtësi të mos marrë pjesë në media day të klubit të hënë.
Sipas Bleacher Report, gazetarët Sam Amick dhe Hunter Patterson cituan burime të ligës që thanë se Duren po planifikon të shmangë ngjarjen për shkak të negociatave të pambyllura. Burimet shtuan se ai kishte menduar të vizitonte objektet e skuadrës si shenjë mbështetjeje për shokët e ekipit dhe klubin, por vendimi për të munguar do të ishte tregues i përkeqësimit të marrëdhënieve në këto bisedime afatgjata.
Duren ka afat deri të enjten për të pranuar ofertën e kualifikimit njëvjeçare prej 9.6 milionë dollarësh, që do t’i jepte mundësinë të bëhej agjent i lirë i pakufizuar në sezonin e ardhshëm. Ai ishte gjithashtu i kualifikuar për një zgjatje pesëvjeçare me vlerë 287 milionë dollarë, por mungesa e progresit në negociata e detyroi të anashkalonte disa veprimtari verore të skuadrës dhe të kalonte pjesën më të madhe të kësaj afere jashtë Detroitit.
Amick dhe Patterson vënë në dukje se mungesa e Duren në media day mund të jetë paralajmërim se ai gjithashtu do të humbasë fillimin e kampit stërvitor. Pistons fillojnë kampin të martën, ndërsa ndeshjen e tyre të parë miqësore e kanë më 5 tetor kundër Phoenix Suns.
Nëse këto informacione konfirmohen, mungesa e tij në aktivitetet e klubit do të pasqyrojë tensionet e vazhdueshme rreth kontratës, sipas Bleacher Report.
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