Dakos greke — sallata kretane me paksimadhi, domate dhe djathë feta
Sallata kretane që u shpall më e mira në botë — thjeshtësi e shëndetshme pa zjarr
Përshkrimi
Dakos, e njohur edhe si "koukouvagia", është sallata kretane që në vitin 2025 u shpall nga TasteAtlas si sallata më e mirë në botë. Baza është paksimadhi — bukë elbërë e tharë dhe e dyfisht pjekur që fermerët e Kretës e ruanin për muaj të tërë — e cila zbutet me ujë, mbulohet me domate të grira, djathë feta (ose djathin tradicional mizithra), ullinj, kapre, rigon dhe vaj ulliri të bollshëm. E thjeshtë, pa zjarr, por plotësisht e shëndetshme: fibra nga elbëra, likopen nga domatet dhe yndyrna të shëndetshme nga vaji i ullirit. Ideale si meze, vakt i lehtë dreke apo darkë verore.
Përbërësit (për 4 persona)
- 4 copë paksimadhi (bukë elbërë e tharë kretane)
- 3 domate të pjekura mesatare
- 150 g djathë feta
- 8–10 ullinj të zinj (kalamata)
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- kripë deti dhe piper i zi sipas shijes
- 1 lugë gjelle kapre (opsionale)
- 1 thelpi hudhër (opsionale)
Hapat e përgatitjes
- Lagni lehtë çdo copë paksimadhi me ujë të ftohtë për 2–3 sekonda dhe shkundni mirë ujin e tepërt — buka duhet të zbutet, jo të njomet.
- Vendosni copët në një pjatë të madhe; fërkojeni opsionalisht me thelpin e hudhrës, spërkatini me 2 lugë vaj ulliri, pak kripë dhe piper.
- Grini domatet me anën e trashë të grirëses, hidhni lëkurën dhe shpërndani tulën mbi bukë; kripojeni lehtë.
- Thërrmoni fetën me duar dhe shpërndajeni mbi domate.
- Shtoni ullinjtë dhe kapret, spërkatni me rigon dhe vajin e mbetur të ullirit.
- Lëreni 5 minuta të pushojë që buka të thithë lëngjet, dhe shërbejeni menjëherë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta (pa gatim) | Porcione: 4 persona
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