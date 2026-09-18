Patrick Kane synon t’i rikthejë Blackhawks në krye teksa nis kampin stërvitor
Patrick Kane po e nis sezonin e tij të 20-të në NHL si pjesë e një rikthimi te Chicago Blackhawks. Sulmuesi, 37 vjeç që mbush 38 në nëntor, firmosi më 23 korrik një kontratë dyvjeçare me vlerë 16 milionë dollarë dhe do të nisë një mandat të dytë me skuadrën ku fitoi tri herë Kupën Stanley (2010, 2013, 2015).
Sipas nhl, Kane ka thënë se edhe pse ka arritur shumë gjatë karrierës, ndihet se “ka shumë për të arritur” edhe me këtë grup të ri. Ai përmendi se koha e kaluar me bashkëlojtarët, brenda dhe jashtë akullit, e bëri vendimin për t’u kthyer të duket i drejtë dhe se ndjen se mund të japë ndikim të rëndësishëm në ekip.
Rolet udhëheqëse brenda skuadrës janë të qarta: Kane u emërua kapiten i zëvendësueshëm ditën që Connor Bedard mori kapitenatin. Grupi i ri përfshin emra si Bedard dhe Roman Kantserov, Frank Nazar dhe Anton Frondell në sulm, si dhe Artyom Levshunov dhe Sam Rinzel në mbrojtje. Të rinjtë e skuadrës e përshkruajnë Kane si një lider që do të udhëheqë me shembull, do të ndajë përvojën dhe do t’i ndihmojë të përmirësojnë lojën e tyre në situata të ndryshme.
Kane mbetet një prej lojtarëve më të dalluar të NHL: ka arritur 1,400 pikë në karrierë, me 508 gola dhe 892 asistime në 1,369 ndeshje të luajtura në NHL, dhe ka 138 pikë në 143 ndeshje playoff. Ai shënoi golin e tij të 500-të më 8 janar, thyen rekordin e Mike Modano për më shumë pikë nga një lojtar i lindur në SHBA më 29 janar me pikën e 1,375, dhe arriti 1,400 pikë më 13 prill. Në karrierën e tij me Blackhawks ai zë vendet e larta në listat historike të klubit për gola, asistime dhe ndeshje të luajtura.
Në fillim të kampit stërvitor, Kane u stërvit krah Nazar dhe Kantserov, i fundit pritet të debutojë në NHL këtë sezon, ndërsa Bedard pritet të rikthehet në nëntor pas operacionit në shpatull. Skuadra do të nisë sezonin më 29 shtator kundër Vegas Golden Knights, dhe, siç thekson edhe nhl, pritshmëritë janë që përvojat e Kane të shërbejnë për të përshpejtuar zhvillimin e të rinjve dhe për të rritur konkurrueshmërinë e ekipit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.