Beth Leavel dhe Brad Oscar prinë kastin e workshop-it të «My Favorite Year» në New York
Asolo Repertory Theatre po zhvillon një version të rishikuar të muzikalit të 1992-shit, me material të ri nga ekipi fitues i çmimit Tony, Lynn Ahrens dhe Stephen Flaherty — workshop-i mbahet nga 25 shtatori deri më 1 tetor nën regjinë e Josh Rhodes-it.
Muzikali «My Favorite Year», i bazuar në filmin komedi të vitit 1982, po përgatitet për një jetë të re skenike. Asolo Repertory Theatre ka njoftuar se po zhvillon një version të rishikuar të muzikalit në një workshop që po mbahet nga 25 shtatori deri më 1 tetor në New York City, siç njofton BroadwayWorld.
Kastin e workshop-it e kryesojnë dy emra të njohur të Broadway-t: fituesja e çmimit Tony, Beth Leavel — e njohur për rolet në «The Drowsy Chaperone» dhe «The Prom» — e cila interpreton Belle Carroca Steinberg, dhe i nominuari për Tony, Brad Oscar («The Producers», «Something Rotten!»), në rolin e King Kaiser. Krahas tyre, i nominuari për Tony Chris Hoch luan Alan Swann dhe Ben Levi Ross interpreton Benjy Stone, ndërsa në kast janë edhe Julie Benko si Alice Miller dhe Marina Kondo si K.C. Downing. Regjinë e mban Josh Rhodes, koreografi dhe regjisori i njohur për punën në «Spamalot».
Muzikali rrëfen historinë e shkrimtarit të ri të komedisë Benjy Stone, i cili në New York-un e vitit 1954, në epokën e artë të televizionit live, merr detyrën e jetës: ta mbajë esëll për një javë të plotë yllin e alkoolizuar të ekranit, Alan Swann, para transmetimit të drejtpërdrejtë të shfaqjes. Versioni origjinal u ngjit në Broadway në vitin 1992 në Lincoln Center Theater, me muzikë nga ekipi fitues i Tony-t, Stephen Flaherty dhe Lynn Ahrens, dhe libër nga Joseph Dougherty.
Workshop-i përfshin material të ri të zhvilluar nga vetë Ahrens, Flaherty dhe Dougherty në bashkëpunim me Asolo Rep — një shenjë e qartë se teatri po e synon seriozisht ringjalljen e veprës. Ky është vazhdim i marrëdhënies së gjatë të Asolo Rep-it me dyshen Ahrens–Flaherty: muzikali i tyre «Knoxville» (i titulluar tani «All the Way Home») pati premierën në këtë teatër në vitin 2022 dhe pritet të zhvillohet në New York në prill 2027 si pjesë e serisë NEW2NY të The York Theatre.
Ekipin krijues e plotësojnë David Holcenberg si drejtor muzikor, Jack Richman si asistent muzike dhe James Monaghan si dramaturg. Në kast janë gjithashtu Orville Mendoza, Briana Carlson-Goodman, Robert Anthony Jones, Lyrica Woodruff, Stuart Zagnit dhe Rob Tucker.
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