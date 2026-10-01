Resilience Tech zbulon kontrolluesin e parë të prodhuar në Greqi për dronët FPV
Kompania athinase prezanton kartën elektronike “Flybot”, “trurin” e sistemeve të brezit të ri të dronëve FPV.
Athinë — Kompania greke e dronëve “Resilience Tech” njoftoi se ka zhvilluar kontrolluesin e parë të fluturimit për dronët FPV të prodhuar tërësisht në vend, siç njofton Greek City Times. Karta elektronike, e pagëzuar “Flybot”, përshkruhet nga kompania si “truri” i sistemeve të brezit të ri të dronëve të saj me pamje nga piloti (first-person view).
Kontrolluesi i fluturimit është bordi elektronik qendror që menaxhon stabilizimin, navigimin dhe reagimin e dronit në kohë reale, dhe konsiderohet pjesa më kritike e avionikës së një droni FPV. Deri më sot, Greqia mbështetej kryesisht në komponentë të importuar për sisteme të tilla, sipas raportimeve të mediave.
Njoftimi vjen në një moment kur Athina po shtyn fort për ndërtimin e një industrie vendase të mbrojtjes dhe teknologjisë së dronëve, pjesë e programit shumëvjeçar të modernizimit të forcave të armatosura greke. Reuters raportoi më parë për sistemin grek anti-dron “Centauros”, të prodhuar nga Industria Ajrore Helene, si pjesë të së njëjtës shtytjeje.
Sipas kompanisë, bordi “Flybot” pritet të fuqizojë gjeneratën e ardhshme të sistemeve të saj, duke shënuar një hap drejt pavarësisë teknologjike në një sektor ku Greqia po përpiqet të kapërcejë hendekun me vendet prodhuese, mes tyre edhe Turqia fqinje, e njohur si eksportuese e dronëve.
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