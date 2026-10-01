☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 01 Tetor 2026
S&P 500 7,652 ▼0.25%
DOW 50,906 ▼0.86%
NASDAQ 26,861 ▲0.24%
NAFTA 89.14 ▼1.42%
ARI 4,206 ▲0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
₿ CRYPTO
BTC $84,134 ▲ +1.06% ETH $2,709 ▲ +1.41% XRP $1.5075 ▲ +0.86% SOL $119.2300 ▲ +0.17%
S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 89.14 ▼1.42 % ARI 4,206 ▲0.45 % S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 89.14 ▼1.42 % ARI 4,206 ▲0.45 %
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
01 Tet 2026
Breaking
«Hëna në njëqind mënyra»: hapet sot në Muzeun Van Gogh ekspozita e Yoshitoshi-t, mjeshtrit të fundit të ukiyo-e-së Tirokafteri greke — salca pikante e djathit feta me speca të pjekur «Soulm8te», spin-off-i R i «M3GAN», mbërrin sot në Hulu: hapet sezoni Huluween 2026 Sulmet ajrore ruse plagosin dy persona në Kiev dhe Odesë, dëmtohet infrastruktura Iraku harton plan për çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura deri në qershor 2027
Menu
Greqia

Resilience Tech zbulon kontrolluesin e parë të prodhuar në Greqi për dronët FPV

Kompania athinase prezanton kartën elektronike “Flybot”, “trurin” e sistemeve të brezit të ri të dronëve FPV.

· 2 min lexim
Karta elektronike “Flybot” – kontrolluesi i parë i fluturimit për dronët FPV i prodhuar në Greqi nga kompania “Resilience Tech”.
Karta elektronike “Flybot” – kontrolluesi i parë i fluturimit për dronët FPV i prodhuar në Greqi nga kompania “Resilience Tech”.

Athinë — Kompania greke e dronëve “Resilience Tech” njoftoi se ka zhvilluar kontrolluesin e parë të fluturimit për dronët FPV të prodhuar tërësisht në vend, siç njofton Greek City Times. Karta elektronike, e pagëzuar “Flybot”, përshkruhet nga kompania si “truri” i sistemeve të brezit të ri të dronëve të saj me pamje nga piloti (first-person view).

Kontrolluesi i fluturimit është bordi elektronik qendror që menaxhon stabilizimin, navigimin dhe reagimin e dronit në kohë reale, dhe konsiderohet pjesa më kritike e avionikës së një droni FPV. Deri më sot, Greqia mbështetej kryesisht në komponentë të importuar për sisteme të tilla, sipas raportimeve të mediave.

Njoftimi vjen në një moment kur Athina po shtyn fort për ndërtimin e një industrie vendase të mbrojtjes dhe teknologjisë së dronëve, pjesë e programit shumëvjeçar të modernizimit të forcave të armatosura greke. Reuters raportoi më parë për sistemin grek anti-dron “Centauros”, të prodhuar nga Industria Ajrore Helene, si pjesë të së njëjtës shtytjeje.

Sipas kompanisë, bordi “Flybot” pritet të fuqizojë gjeneratën e ardhshme të sistemeve të saj, duke shënuar një hap drejt pavarësisë teknologjike në një sektor ku Greqia po përpiqet të kapërcejë hendekun me vendet prodhuese, mes tyre edhe Turqia fqinje, e njohur si eksportuese e dronëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu