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Maqedonia e Veriut

Ndalet në pikën kufitare të Blacës 37-vjeçari nga Tetova i kërkuar nga policia

I dyshuari u dorëzua policisë së Tetovës për procedurë të mëtejshme

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Siç njofton Puls24, policia kufitare ka ndaluar më 29 shtator, rreth orës 14:15, 37-vjeçarin me inicialet I.D. nga Tetova, në pikën kufitare të Blacës, teksa po hynte në vend.

I ndaluari kërkohej nga Sektori i Punëve të Brendshme të Tetovës (SPB Tetovë) në lidhje me vepra penale sipas neneve 386 dhe 396 të Kodit Penal.

Pas ndalimit në kufi, 37-vjeçari është dorëzuar zyrtarëve të policisë së Tetovës për procedurë të mëtejshme.

I dyshuari mbetet në dispozicion të organeve të rendit për veprimet e parashikuara ligjore.

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