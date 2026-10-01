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Maqedonia e Veriut

Stefkowski kërcënon me “likuidim” këshilltaren e Levicës: “Kujdes të mos të ndodhë si Okit e Zhilës”

Levica: kërcënimi u bë dy herë në seancën e këshillit të Gazi Babës pas pyetjeve për ndotjen e ujit

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Sipas raportimit të Makfax, kryetari i komunës së Gazi Babës, Boban Stefkowski (VMRO-DPMNE), ka kërcënuar këshilltaren e Levicës, Maja Nikodinovska, gjatë një seance të këshillit komunal, duke i thënë: “Kujdes çfarë flet, se mos të ndodhë si Okit e Zhilës”.

Sipas Levicës, kërcënimi u përsërit dy herë gjatë seancës. Ai pasoi pyetjet e këshilltares për raportimet për përqendrime të larta të fekaleve dhe bakterit E. coli në ujin e marrë nga komuna, si dhe për një iniciativë të refuzuar për deponitë ilegale në komunë dhe një amendament të refuzuar për pastrues ajri në shkolla.

Oki (Orhan Bajrami) dhe Zhila (Jeton Krivaneva) ishin udhëheqës joformalë të grupit kriminal “Duqandzhik” të Shkupit. Zhila u likuidua në Shisha Bar në Çarshinë e Vjetër të Shkupit në mars të vitit 2023, ndërsa Oki u likuidua në Hanioti të Greqisë, disa muaj më vonë.

Levica thotë se Stefkowski, duke e kuptuar se kërcënimi ishte bërë publikisht dhe ishte regjistruar, urdhëroi stafin e administratës të fshinte regjistrimin e seancës. Levica thekson se nuk do të pranojë një politikë që udhëhiqet me frikësim dhe kërcënime me vdekje.

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