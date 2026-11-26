Kufizimet amerikane për çipat dhe goditja ndaj distilimit kërcënojnë zhvillimin e modeleve kineze të inteligjencës artificiale
Sipas Reuters, modeli GLM-5.5 i Z.AI ka mbetur pas planit, ndërsa Moonshot pret që intervali mes modeleve të reja të dyfishohet nëse humb qasjen në fuqinë llogaritëse jashtë vendit
Siç raporton Reuters, kufizimet më të fundit amerikane për çipat dhe goditja ndaj distilimit po kërcënojnë zhvillimin e modeleve kineze të inteligjencës artificiale. Sipas burimeve të cituara nga Reuters, kompania kineze Z.AI ka mbetur pas planit me modelin e saj të ardhshëm kryesor, GLM-5.5, ndërsa rivali Moonshot AI pret që intervali mes publikimeve të mëdha të dyfishohet — nga gjashtë muaj në një vit ose më shumë — nëse humb qasjen në fuqinë llogaritëse jashtë vendit.
GLM-5.5 ishte projektuar me rreth 3 trilionë parametra dhe është vonuar pjesërisht nga masat mbrojtëse gjithnjë e më efektive kundër distilimit — praktikës së trajnimit të modeleve duke përdorur përgjigjet e gjeneruara nga modele më të afta. Z.AI kishte shpresuar ta përfundonte trajnimin dhe ta publikonte modelin deri në fund të vitit, por kufizimet e reja mund ta shtyjnë lançimin në tremujorin e parë të vitit 2027 ose më vonë. Z.AI nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Të hënën, Z.AI publikoi GLM-5.4, të ndërtuar mbi një model ekzistues me 750 miliardë parametra; sipas kompanisë, një dizajn i ri i mundëson atij të barazojë performancën e modeleve me 2 deri në 3 trilionë parametra. Ndërkohë, një rregull i Departamentit amerikan të Tregtisë, që hyri në fuqi më 19 nëntor, vendos kërkesa licencimi që synojnë të kufizojnë qasjen e kompanive kineze në sasi të mëdha fuqie llogaritëse nga çipat e avancuar amerikanë në qendrat e të dhënave jashtë vendit, duke synuar qasjen në procesorët e Nvidia-s pa i importuar ata.
Rregulli mbulon marrëveshjet llogaritëse në qendrat e të dhënave jashtë SHBA-së mbi një prag afërsisht të barasvlershëm me 750 çipa Nvidia H100; operatorët që ofronin tashmë shërbime të mbuluara para hyrjes në fuqi kanë 90 ditë për të marrë licenca. Ai vendos gjithashtu kërkesa licencimi për dërgesat e çipave të avancuar, përfshirë H100, në Malajzi, Singapor, Indonezi, Tajlandë dhe Brazil, me përjashtime për kompanitë amerikane kualifikuese. Financial Times raportoi të enjten se Nvidia u ka thënë partnerëve të saj prodhues të ndalojnë dërgimin e serverëve në ato vende të Azisë Juglindore, ndërsa The Information raportoi javën e kaluar se Moonshot kishte anuluar një marrëveshje prej 150 milionë dollarësh për qasje në çipat e avancuar Blackwell të Nvidia-s përmes një qendre të dhënash në Indonezi.
Anthropic tha në shtator se kishte vërejtur gati 200 milionë shkëmbime me modelet e saj Claude të lidhura me fushata të dyshuara distilimi, duke i atribuar ato zhvilluesve kinezë, përfshirë Alibaba, Moonshot dhe Z.AI. OpenAI ka bërë akuza të ngjashme kundër individëve të lidhur me Moonshot, e cila më parë ka hedhur poshtë sugjerimet se performanca e modelit të saj Kimi K3 ishte arritur përmes distilimit. Moonshot, e cila merr me qira fuqi llogaritëse për të trajnuar modelet e saj dhe u jep përparësi ofruesve jashtë vendit, ka intensifikuar përpjekjet për të marrë me qira fuqi llogaritëse në Evropë dhe planifikon t’u drejtohet prodhuesve kinezë të çipave për përdorimin e procesorëve të tyre për trajnim; ajo ka nisur gjithashtu të distilojë nga modelet e zhvilluara nga Google dhe Meta, sipas një burimi. Modeli i saj i ardhshëm kryesor, Kimi K4, mund të vonohet deri rreth mesit të vitit 2027, ndërsa kapaciteti kinez nuk do të mund ta kompensonte mungesën.
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